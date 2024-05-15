https://ria.ru/20240515/obstrel-1946111326.html
ВСУ почти 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
ВСУ почти 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2024
ВСУ почти 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
Украинские войска за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:56
2024-05-15T12:56
2024-05-15T12:56
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Под огонь артиллерии попали девять населенных пунктов: Корсунка, Плодовое, Таврийск, Новая Каховка, Подлесное, Софиевка, Каховка, Алешки, Правые Солонцы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ почти 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области