https://ria.ru/20240515/obstrel-1946111326.html

ВСУ почти 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник

ВСУ почти 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2024

ВСУ почти 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник

Украинские войска за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:56

2024-05-15T12:56

2024-05-15T12:56

херсонская область

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Под огонь артиллерии попали девять населенных пунктов: Корсунка, Плодовое, Таврийск, Новая Каховка, Подлесное, Софиевка, Каховка, Алешки, Правые Солонцы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия