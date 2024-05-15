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ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 15.05.2024 (обновлено: 12:26 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/obstrel-1946099276.html
ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области
ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области
Украинские военные из танка обстреляли харьковское село Богдановское, в результате повреждена гражданская инфраструктура и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:19
2024-05-15T12:26
харьковская область
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинские военные из танка обстреляли харьковское село Богдановское, в результате повреждена гражданская инфраструктура и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Киевские боевики из танка обстреляли село Богдановское Харьковской области. Неонацисты выпустили 10 снарядов по улице Школьная и Молодёжная. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и местного ФАПа", - написал Ганчев. По его информации, пострадавших нет. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Ганчев заявлял, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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харьковская область, виталий ганчев, происшествия
Харьковская область, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли из танка село в Харьковской области

Ганчев: ВСУ обстреляли из танка харьковское село Богдановское

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramДым на месте обстрела украинскими военными села Богдановское в Харьковской области
Дым на месте обстрела украинскими военными села Богдановское в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Дым на месте обстрела украинскими военными села Богдановское в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинские военные из танка обстреляли харьковское село Богдановское, в результате повреждена гражданская инфраструктура и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Киевские боевики из танка обстреляли село Богдановское Харьковской области. Неонацисты выпустили 10 снарядов по улице Школьная и Молодёжная. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и местного ФАПа", - написал Ганчев.
По его информации, пострадавших нет.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Ганчев заявлял, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевПроисшествия
 
 
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