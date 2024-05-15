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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, произошло возгорание ряда... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:45
2024-05-15T09:45
2024-05-15T09:45
донецк
куйбышевский район
кировский район
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, произошло возгорание ряда частных домов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что в Куйбышевском районе по улице Хлебодарной в результате обстрела произошло возгорание частных жилых домов. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецк
куйбышевский район
кировский район
донецкая народная республика
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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по двум районам Донецка