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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/obstrel-1946060500.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 15.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, произошло возгорание ряда... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:45
2024-05-15T09:45
донецк
куйбышевский район
кировский район
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, произошло возгорание ряда частных домов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что в Куйбышевском районе по улице Хлебодарной в результате обстрела произошло возгорание частных жилых домов. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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куйбышевский район
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, кировский район, происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Донецк, Куйбышевский район, Кировский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, произошло возгорание ряда частных домов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что в Куйбышевском районе по улице Хлебодарной в результате обстрела произошло возгорание частных жилых домов.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районКировский районПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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