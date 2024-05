https://ria.ru/20240515/nt-1946097605.html

Американские СМИ отметили успехи России сразу на нескольких направлениях

Американские СМИ отметили успехи России сразу на нескольких направлениях - РИА Новости, 15.05.2024

Американские СМИ отметили успехи России сразу на нескольких направлениях

Американская газета New York Times отмечает, что российские силы за последнее время добились успехов сразу на многих направлениях на Украине. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:08

2024-05-15T12:08

2024-05-15T12:08

харьковская область

россия

украина

виталий ганчев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329639_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_b3b12fad4b033cea483b4d45137ba7c9.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Американская газета New York Times отмечает, что российские силы за последнее время добились успехов сразу на многих направлениях на Украине. "Внезапно российские войска достигают успехов одновременно на многих направлениях... Еще слишком рано говорить о том, достигла ли война на Украине поворотного момента. Но успех России наблюдается не только на северо-востоке", - пишет издание. Как отмечает New York Times, в последние дни российские войска открыли новую линию наступления в Харьковской области. Помимо этого, пишет газета, Россия добилась "небольших, но географически обширных успехов на восточном фронте". А наступление сил РФ под Авдеевкой за последние недели расширилось "до примерно 15 квадратных миль (почти 39 километров)", что усложняет ситуацию для украинских сил на донецком направлении, добавляет издание. Ранее New York Times писала, что Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области. Владимир Зеленский ранее назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929027772.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240305/svo-1931190696.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, украина, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины