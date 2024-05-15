Американские СМИ отметили успехи России сразу на нескольких направлениях
NT: Россия добилась успехов сразу на нескольких направлениях на Украине
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Американская газета New York Times отмечает, что российские силы за последнее время добились успехов сразу на многих направлениях на Украине.
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"Внезапно российские войска достигают успехов одновременно на многих направлениях... Еще слишком рано говорить о том, достигла ли война на Украине поворотного момента. Но успех России наблюдается не только на северо-востоке", - пишет издание.
Как отмечает New York Times, в последние дни российские войска открыли новую линию наступления в Харьковской области. Помимо этого, пишет газета, Россия добилась "небольших, но географически обширных успехов на восточном фронте". А наступление сил РФ под Авдеевкой за последние недели расширилось "до примерно 15 квадратных миль (почти 39 километров)", что усложняет ситуацию для украинских сил на донецком направлении, добавляет издание.
Ранее New York Times писала, что Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта на фоне ситуации в Харьковской области.
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Владимир Зеленский ранее назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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