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СМИ: Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/nt-1946069373.html
СМИ: Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине
СМИ: Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине
Администрация президента США Джо Байдена на фоне продвижения российских сил на Украине и их технологических успехов в противодействии американскому оружию все... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:21
2024-05-15T10:21
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена на фоне продвижения российских сил на Украине и их технологических успехов в противодействии американскому оружию все больше обеспокоена тем, что Россия набирает импульс, чтобы изменить "траекторию" конфликта, пишет газета New York Times. "После нескольких месяцев медленного продвижения России и технологических скачков в противодействии поставляемому американцами оружию, администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию войны", - пишет издание. Как отмечает New York Times, артиллерия и беспилотники, предоставленные Украине США и НАТО, были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы, "которые появились на поле боя поздно, но оказались на удивление эффективными". Помимо этого, пишет New York Times, Россия успешно удавалось "обманывать приемники GPS, мешая наведению украинского оружия", в том числе различных ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, которые айден начал поставлять Украине в прошлом году. "Таких пусковых установок мало, но русские стали более успешно отслеживать их перемещения, а в некоторых случаях уничтожать их, даже если они хорошо замаскированы", - пишет газета. Помимо этого, по данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие - плохо, а также восстанавливает утраченное вооружение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946051231.html
https://ria.ru/20240515/general-1946046369.html
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россия
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технологии, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Россия может изменить "траекторию" конфликта на Украине

NT: США опасаются, что Россия набирает импульс для изменения траектории войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена на фоне продвижения российских сил на Украине и их технологических успехов в противодействии американскому оружию все больше обеспокоена тем, что Россия набирает импульс, чтобы изменить "траекторию" конфликта, пишет газета New York Times.
"После нескольких месяцев медленного продвижения России и технологических скачков в противодействии поставляемому американцами оружию, администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию войны", - пишет издание.
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СМИ: Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по России
Вчера, 08:38
Как отмечает New York Times, артиллерия и беспилотники, предоставленные Украине США и НАТО, были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы, "которые появились на поле боя поздно, но оказались на удивление эффективными". Помимо этого, пишет New York Times, Россия успешно удавалось "обманывать приемники GPS, мешая наведению украинского оружия", в том числе различных ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, которые айден начал поставлять Украине в прошлом году. "Таких пусковых установок мало, но русские стали более успешно отслеживать их перемещения, а в некоторых случаях уничтожать их, даже если они хорошо замаскированы", - пишет газета.
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Вчера, 07:12
Помимо этого, по данным издания, ряд помощников Байдена обеспокоены тем, что Россия извлекла уроки из конфликта по поводу того, какие технологии показали себя хорошо, а какие - плохо, а также восстанавливает утраченное вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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