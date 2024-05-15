https://ria.ru/20240515/novosibirsk-1946155668.html

В Новосибирске замглавы департамента транспорта мэрии арестовали за взятки

В Новосибирске замглавы департамента транспорта мэрии арестовали за взятки - РИА Новости, 15.05.2024

В Новосибирске замглавы департамента транспорта мэрии арестовали за взятки

Железнодорожный райсуд Новосибирска в среду заключил под стражу замначальника, а в последнее время и.о. главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олесю... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:11

2024-05-15T15:11

2024-05-15T15:13

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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска в среду заключил под стражу замначальника, а в последнее время и.о. главы департамента транспорта мэрии Новосибирска Олесю Богомазову, которая обвиняется в получении крупной взятки, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. В минувший вторник о задержании чиновницы сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)". "Постановлением суда от 15 мая 2024 года ходатайство следователя удовлетворено, Богомазовой Олесе Валерьевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года", - говорится в сообщении. По версии следствия, Богомазова организовала заключение двух муниципальных контрактов между муниципальным предприятием "Горсвет" и юридическим лицом, услуги по которым, как ей было известно, оказываться не будут. "За общее покровительство по службе и вышеуказанные незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица в период с 25.12.2017 по 31.12.2019 Олеся Богомазова получила от физического лица лично взятку в виде денег и иного имущества, на общую сумму 230 тысяч рублей, то есть в крупном размере", - пояснили в управлении. Кроме того, отметили в управлении, чиновнице вменяется получение от депутата взятки в виде имущества на сумму 151,5 тысячи рублей за оказание поддержки в депутатской деятельности по исполнению им наказов и обращений граждан путем выделения дополнительных денежных средств для его избирательного округа, а также путем изменения в интересах депутата очередности выполнения мероприятий, необходимых ему для исполнения наказов и обращений граждан. С 18 декабря 2023 года Олеся Богомазова исполняла обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

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https://ria.ru/20240514/vzyatka-1946009066.html

https://ria.ru/20231125/arest-1911838853.html

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)