https://ria.ru/20240515/nikaragua-1946216073.html

США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа - РИА Новости, 15.05.2024

США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе включены учебный центр МВД РФ и две золотодобывающих компании, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:55

2024-05-15T17:55

2024-05-15T17:55

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сша

никарагуа

россия

даниэль ортега

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе включены учебный центр МВД РФ и две золотодобывающих компании, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. "Сегодня министерство финансов вводит санкции в отношении трех расположенных в Никарагуа юридических единиц, в том числе российского военно-подготовительного центра, который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа по преследованию политической оппозиции, а также двух золотодобывающих компаний, которые приносят доход для обогащения режима Ортега (президент Никарагуа Даниэль Ортега - ред.)", - заявил на брифинге представитель администрации США. Согласно действующему законодательству, введения санкций означает запрет на взаимодействие граждан США с указанными компаниями и блокировки их активов на территории США. По мнению американской администрации, включенные в санкционный список юрлица способствовали проведению репрессий в Никарагуа и оказывали содействие в подавлении демократических настроений среди жителей страны.

https://ria.ru/20231107/shoygu-1907889417.html

сша

никарагуа

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в мире, сша, никарагуа, россия, даниэль ортега