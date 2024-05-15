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США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа - РИА Новости, 15.05.2024
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17:55 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/nikaragua-1946216073.html
США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа
США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа - РИА Новости, 15.05.2024
США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа
США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе включены учебный центр МВД РФ и две золотодобывающих компании, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:55
2024-05-15T17:55
в мире
сша
никарагуа
россия
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе включены учебный центр МВД РФ и две золотодобывающих компании, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. "Сегодня министерство финансов вводит санкции в отношении трех расположенных в Никарагуа юридических единиц, в том числе российского военно-подготовительного центра, который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа по преследованию политической оппозиции, а также двух золотодобывающих компаний, которые приносят доход для обогащения режима Ортега (президент Никарагуа Даниэль Ортега - ред.)", - заявил на брифинге представитель администрации США. Согласно действующему законодательству, введения санкций означает запрет на взаимодействие граждан США с указанными компаниями и блокировки их активов на территории США. По мнению американской администрации, включенные в санкционный список юрлица способствовали проведению репрессий в Никарагуа и оказывали содействие в подавлении демократических настроений среди жителей страны.
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в мире, сша, никарагуа, россия, даниэль ортега
В мире, США, Никарагуа, Россия, Даниэль Ортега
США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

США ввели санкции против учебного центра МВД РФ и двух компаний в Никарагуа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе включены учебный центр МВД РФ и две золотодобывающих компании, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
"Сегодня министерство финансов вводит санкции в отношении трех расположенных в Никарагуа юридических единиц, в том числе российского военно-подготовительного центра, который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа по преследованию политической оппозиции, а также двух золотодобывающих компаний, которые приносят доход для обогащения режима Ортега (президент Никарагуа Даниэль Ортега - ред.)", - заявил на брифинге представитель администрации США.
Согласно действующему законодательству, введения санкций означает запрет на взаимодействие граждан США с указанными компаниями и блокировки их активов на территории США.
По мнению американской администрации, включенные в санкционный список юрлица способствовали проведению репрессий в Никарагуа и оказывали содействие в подавлении демократических настроений среди жителей страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Авилес Кастильо во время встречи в Москве. 7 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Россия отвергает диктат и давление со стороны США, заявил Шойгу
7 ноября 2023, 13:54
 
В миреСШАНикарагуаРоссияДаниэль Ортега
 
 
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