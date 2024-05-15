https://ria.ru/20240515/neurozhay-1945880305.html

Россия ждет неурожая — мир встревожен

Россия ждет неурожая — мир встревожен - РИА Новости, 15.05.2024

Россия ждет неурожая — мир встревожен

Медийная машина устроена так, что всегда использует наиболее горячие новости. И эта традиция порой выталкивает на обочину внимания действительно важные события, РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:03

аналитика

экономика

цены на нефть

россия

китай

индия

пшеница

экспорт

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Медийная машина устроена так, что всегда использует наиболее горячие новости. И эта традиция порой выталкивает на обочину внимания действительно важные события, затертые другими раскрученными темами. В полной мере это относится к мировому рынку сельскохозяйственной продукции. Происходящие там войны, скандалы и интриги с легкостью дадут фору детективному бестселлеру — с той лишь разницей, что пища была, есть и остается краеугольным камнем существования человечества в принципе.Западная пресса со ссылкой на профильные ресурсы пишет, что в текущем году в России ожидается падение объемов сбора пшеницы на три с половиной миллиона тонн, то есть до 89,6 миллиона в целом. Они же с явной тревогой сообщают, что к концу апреля мировые запасы пшеницы и других зерновых снизились до негативно-рекордных значений за последние десять лет, а стоимость бушеля пока не историческая, но очень высокая и явно не настроена снижаться.Как же так происходит, что Россия и тут умудрилась посадить половину планеты на очередную свою иглу, и почему дожди в нашем Черноземье вызывают бессонницу у многих мировых игроков? Для начала разберемся с цифрами и пропорциями.В прошлом году глобальное человечество вырастило 785 миллионов тонн пшеницы, а израсходовало в том или ином виде 791 миллион. Пусть вас не смущает диспропорция: дефицит покрывается из запасов, ежегодно накапливаемых в ряде стран, их громадные силосы играют роль хлебных закромов планеты, и тут нет ни капли преувеличения.Конкретно наша страна по объемам производства пшеницы занимает третью строчку в мировом табеле. Первое и второе места между собой распределили Китай и Индия, что неудивительно, учитывая колоссальные цифры населения обоих государств. В Китае по итогам прошлого года выращено 134, а в Индии 105 миллионов метрических тонн зерна, абсолютное большинство которого совершенно логично пошло на покрытие внутреннего спроса.Россия в рейтинге производителей пшеницы твердо удерживает третью строчку. Наши аграрии регулярно демонстрируют рост показателей, но текущий год ввиду неблагоприятных погодных условий этот тренд нарушил. По прогнозу, как уже было сказано выше, российские хлеборобы в 2024-м соберут в районе девяноста миллионов тонн пшеницы, годом ранее удалось намолотить на три миллиона больше, но не только за это наши аграрии заслужили земной поклон. Общий урожай зерновых составил 142,7 миллиона при 157 в 2022-м, в том числе:Как видно, по половине направлений наблюдается снижение, обусловленное неблагоприятной погодой. Особенно заморозками, из-за которых в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях массово погибли посевы и даже объявлялся режим чрезвычайной ситуации.Что касается экспорта зерновых и пшеницы, то тут Россия является неоспоримым мировым лидером. В прошлом году наши трейдеры продали за рубеж более 51 миллиона тонн пшеницы, что позволило нашей стране охватить 17 процентов мировой торговли. Еще раз подчеркнем: речь идет именно об объеме экспорта, а не мирового потребления, потому говорить, что каждая пятая булка хлеба в мире российская, в корне неверно. На втором месте по продажам в 2023 году внезапно оказался Евросоюз, продавший на экспорт 36,5 миллиона тонн пшеницы.Мы вынуждены ограничиваться рассмотрением только "пшеничного вопроса", так как зерновой рынок столь обширен и сложен, что даже конспективное изложение потребует много больше места, чем предполагает размер стандартной публикации.Так вот. Пшеница — это не только королева полей (хоть товарищ Хрущев и считал иначе), но и принцесса рынка. В пересчете на финансовые показатели пшеница занимает 49-ю строчку в мировой торговле среди более чем тысячи прочих товарных позиций. В 2022 году совокупная стоимость контрактов достигла почти 750 миллиардов долларов, что сопоставимо, например, с торговлей сжиженным природным газом.В отличие от тех же углеводородов, вектор торговли которыми Россия со скрипом разворачивает прочь от Европы на восток, российское зерно уходит в страны, с которыми у нас вполне мирные отношения. Крупнейшими покупателями являются Египет с показателем 11,9 миллиона тонн, Турция (10,2), Алжир (3,3), Саудовская Аравия (3,2) и Иран (3,1). За прошлый в год денежном эквиваленте резко подросла профильная торговля с Алжиром (в 3,7 раза), Пакистаном (в 2,5 раза), Китаем (на 78 процентов) и Суданом (на 64 процента).На торговле пшеницей наши трейдеры выручили более шести миллиардов, а всего по итогам прошлого года объем экспорта российской аграрной продукции составил 43,5 миллиарда долларов. Это пока вчетверо меньше, чем у Соединенных Штатов, но наши показатели помаленьку растут, особенно когда не мешают майские заморозки.Теперь, когда более-менее понятны границы текущей зерновой картины, вернемся к нашим бушелям и элеваторам.Bloomberg пишет, что из-за неурожая в России, который дополнили засухи в США и Австралии, а также затяжные холодные дожди во Франции, Германии и Великобритании (все страны входят в мировой топ-10), глобальные запасы пшеницы упали до десятилетнего минимума. По последней информации, в мировых закромах находится 319 миллионов тонн пшеницы, из которых порядка 120 миллионов хранят Китай и Индия, в США лежит 27, в Европе — 13, а в России — восемь миллионов.Мы осознанно вывели повествование именно к этой точке и цифре. Не чтобы показать недоработку наших замечательных аграриев, а чтобы стало понятно, насколько сложны глобальные взаимосвязи и насколько чувствителен мировой рынок даже к самым незначительным, на первый взгляд, событиям. В XXI веке нельзя удалить с рынка, будь то нефть или зерно, ключевого игрока так, чтобы мировую торговлю не скособочило, не возник острый дефицит и цены не поползли вверх.Современный мир мал, тесно переплетен, и для его размеренного существования нужны не санкции и гангстерское устранение конкурентов, а сбалансированные отношения, где учитываются и уважаются интересы всех участников. Именно эту парадигму на мировой арене и реализует Россия последние двадцать лет.

https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html

https://radiosputnik.ru/20240513/1945620546.html

https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html

https://ria.ru/20240305/putin-1931317283.html

https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

россия

китай

индия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, экономика, цены на нефть, россия, китай, индия, пшеница, экспорт