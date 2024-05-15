СМИ: в Израиле недовольны, что Нетаньяху не продумал план управления Газой
NYT: в Израиле недовольны тем, что Нетаньяху не разработал план управления Газой
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Генералы и члены военного кабинета Израиля недовольны тем, что премьер Биньямин Нетаньяху не разработал план управления сектором Газа после окончания конфликта, пишет американская газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.
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"Некоторые генералы и члены военного кабинета были особенно недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неспособность разработать и объявить процесс создания альтернативы (палестинского движения) ХАМАС для управления Газой", - говорится в сообщении издания со ссылкой на неназванных израильских чиновников.
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Как отмечает газета, в борьбе обычно применяется практика "очистить, удержать и построить", но Израиль "застрял в процессе зачистки".
"Нежелание Нетаньяху вести серьезный разговор о последних этапах кампании в Газе... облегчило ХАМАС задачу по возвращению в такие места, как Джабалия на севере Газы", - пишет издание со ссылкой на источники.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan сообщала, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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