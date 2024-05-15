https://ria.ru/20240515/nebenzya-1946023431.html

Небензя обратил внимание на нереалистичность формулы Зеленского

Небензя обратил внимание на нереалистичность формулы Зеленского - РИА Новости, 15.05.2024

Небензя обратил внимание на нереалистичность формулы Зеленского

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в СБ ООН, обратил внимание развивающихся стран на оторванность от реальности так называемой формулы Зеленского, а... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:18

2024-05-15T00:18

2024-05-15T00:18

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ООН, 15 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в СБ ООН, обратил внимание развивающихся стран на оторванность от реальности так называемой формулы Зеленского, а также "мирных планов", продвигаемых Киевом. "Хочу обратиться к нашим коллегам из развивающихся стран: задумайтесь обо всех этих тенденциях, в истинности которых вы легко можете убедиться, когда вас в следующий раз будут призывать поддержать некие формулы и планы, продвигаемые украинским главарём и его западными спонсорами", - сказал Небензя. "Они настолько оторваны от реальности, что любые сходки, на которых их предлагается обсудить, в лучшем случае станут пустой тратой времени. В худшем же вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку", - подчеркнул он. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230918/formula-1896885725.html

https://ria.ru/20240422/zakharova-1941441317.html

https://ria.ru/20240322/nebenzya-1935035073.html

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