https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области

"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024

"Целей несколько". Как развивается наступление в Харьковской области

В последние дни события на Харьковском участке фронта развиваются стремительно. Группировка войск "Север" 10 мая перешла в наступление, застав ВСУ, как... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:03

безопасность

харьковская область

волчанск

харьков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Андрей Игорев. В последние дни события на Харьковском участке фронта развиваются стремительно. Группировка войск "Север" 10 мая перешла в наступление, застав ВСУ, как оказалось, врасплох. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Нет обороныНаступлению предшествовала мощная артподготовка. В небе активно работали дроны. Ресурсы ВСУ сообщали, что в воздухе постоянно находилось до 30 российских беспилотников-разведчиков, корректирующих удары. Потом вперед двинулись штурмовые группы. Ударили по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы. Что еще важнее — там позиции артиллерии, обстреливающей российские города. На первых порах противник, явно деморализованный точными попаданиями гаубиц и дронов, сопротивления практически не оказывал. В первый же день захватили более 30 пленных.Министерство обороны сообщило об освобождении сразу пяти населенных пунктов Харьковской области: Борисовки, Огурцово, Плетневки, Пыльной и Стрелечьей. Потери ВСУ за сутки — до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, уничтожили чешскую РСЗО Vampire и очень опасную 155-миллиметровую САУ CAESAR, привезенную из Франции.Выяснилось, что первой линии обороны у противника фактически нет. Нарытые экскаватором траншеи и наспех сколоченные блиндажи артиллерия быстро смешала с землей. Никаких непробиваемых фортификаций, которыми недавно хвастал Зеленский, на российско-украинской границе не было. Об этом в соцсетях писали сами украинские пограничники, прямо обвиняя руководство страны в воровстве денег, выделенных на строительство окопов, забетонированных бункеров с защищенными ходами сообщения, укрытий для личного состава и всего прочего.Цель — ВолчанскВ воскресенье, 12 мая, Минобороны России отчиталось об освобождении сел Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Потери противника — до 100 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники, включая два танка и еще один ценный "Цезарь". Войсковая группировка "Север" уверенно шла на юг. В плен сдались боевики националистических формирований "Кракен" и "Торнадо". С ними сейчас беседуют сотрудники спецслужб.К понедельнику фронт сместился к Волчанску — завязались бои на его окраинах. Российские подразделения готовились к штурму при мощной поддержке авиации. Фугасные авиабомбы с модулями планирования и коррекции били по каждому обнаруженному авиаразведкой узлу обороны. Потом в дело вступала пехота. Тактика та же, что в Авдеевке: не идти вперед, пока позиции противника как следует не отутюжит ФАБами авиация. И это работает: потери ВСУ, по данным военного ведомства, за сутки достигли 250 человек.Во вторник ряд украинских источников, а позже и Минобороны подтвердили, что передовые части группировки "Север" заняли Лукьянцы в семи километрах к северо-востоку от Липцев, тем самым расширив плацдарм на этом участке. Ближе к вечеру освободили Бугроватку в пяти километрах к западу от Волчанска. Сам город продолжают брать в клещи. Есть продвижение в западной и северной частях Волчанска. По мере уничтожения ключевых опорников ВСУ линия фронта спрямляется и группировка объединяется для дальнейшего наступления на юг и юго-запад в сторону Харькова.Дальнейшее наступлениеОдного взгляда на карту достаточно, чтобы понять: ВСУ отодвигают от границы по всей ее длине. Войска уже углубились в Харьковскую область на восемь-девять километров. Противник ожидаемо ответил ударами по Белгороду: оперативно-тактическая ракета "Точка-У" обрушила подъездную секцию жилого дома.Цель наступления — создание санитарной зоны вдоль границы. Президент говорил об этом на встрече с представителями СМИ еще в прошлом году. На группировку "Север" возложили задачу отбросить противника настолько далеко, насколько это возможно, чтобы сузить выбор доступных ему средств поражения. Из Липцев до Белгорода не добьет даже хваленый "Цезарь".Однако вряд ли наступление закончится на линии Волчанск — Липцы. Это всего 11-12 километров от границы, а РСЗО HIMARS бьет на 80-90. Есть свидетельства того, что ВСУ размещали ракетные установки в городской застройке Харькова и вели огонь по российской территории. Разговоры о штурме второго по размерам города Украины пока преждевременны, но его блокирование выглядит вполне логичным: надо лишить Киев возможности подвозить гарнизону боеприпасы и подкрепления.Помимо обеспечения безопасности российских территорий от обстрелов, операция группировки "Север" решает и еще одну важную задачу. Противник уже перебрасывает к Харькову части и соединения с других направлений, оголяя целые участки фронта. В частности, по словам представителей ВСУ, под Херсоном сняли несколько батальонов. Впрочем, пока они доберутся до места, линия фронта может серьезно измениться.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

https://ria.ru/20240411/taktika-1939120533.html

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

харьковская область

волчанск

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, харьковская область, волчанск, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф