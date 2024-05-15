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Премьер Швеции осудил нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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17:47 15.05.2024 (обновлено: 17:51 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/napadenie-1946216816.html
Премьер Швеции осудил нападение на Фицо
Премьер Швеции осудил нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Швеции осудил нападение на Фицо
Премьер Швеции Ульф Кристерссон осудил нападение на премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:47
2024-05-15T17:51
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
ульф кристерссон
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон осудил нападение на премьера Словакии Роберта Фицо. Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Вертолетом его доставили в больницу. "Я осуждаю сегодняшнее жестокое нападение на премьер-министра Фицо. Это нападение на наше демократическое общество. Мои мысли с Робертом и его семьей", - написал Кристерссон в соцсети X. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, ульф кристерссон, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Ульф Кристерссон, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьер Швеции осудил нападение на Фицо

Премьер Швеции Кристерссон осудил нападение на премьера Словакии Фицо

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон осудил нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.
Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Вертолетом его доставили в больницу.
"Я осуждаю сегодняшнее жестокое нападение на премьер-министра Фицо. Это нападение на наше демократическое общество. Мои мысли с Робертом и его семьей", - написал Кристерссон в соцсети X.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоУльф КристерссонНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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