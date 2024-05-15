https://ria.ru/20240515/napadenie-1946199394.html
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть"
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" - РИА Новости, 15.05.2024
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть"
Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" в московском... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:03
2024-05-15T17:03
2024-05-15T17:03
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" в московском парке, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "По поручению руководителя главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Александровича Стрижова возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении. Отмечается, что съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" снимала репортаж в одном из столичных парков. Находившийся там мужчина, осознавая, что перед ним съемочная группа, помешал их деятельности и применил силу к корреспонденту. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы случившегося.
https://ria.ru/20240514/napadenie-1945984809.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после нападения на съемочную группу "Вести. Дежурная часть"
СК: возбуждено дело после нападения на съемочную группу в московском парке