https://ria.ru/20240515/nagrazhdenie-1946196187.html

Руденя наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года"

Руденя наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года" - РИА Новости, 15.05.2024

Руденя наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду, в Международный день семьи, наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года", вручил почетные... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:55

2024-05-15T16:55

2024-05-15T16:55

тверская область

жилье

россия

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду, в Международный день семьи, наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года", вручил почетные знаки "Слава отца" и "Слава матери", сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественное мероприятие прошло в Тверском областном академическом театре драмы. В нем приняли участие многодетные семьи, почетные граждане Верхневолжья, семьи участников СВО, представители муниципальных образований. На торжестве присутствовали глава региона, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, Наталья Клещенко – супруга Героя РФ Василия Клещенко и другие почетные гости. Руденя поздравил всех присутствующих с Международным днем семьи. "Этот замечательный, теплый праздник посвящен самым важным ценностям, которые на протяжении многовековой истории делают нашу страну сильной, сплоченной и великой. Это любовь к отчему дому и преданность Родине, забота о близких и почитание старших, взаимная поддержка и уважение к труду. Эти ценности передаются нам в семейном кругу от родителей, бабушек и дедушек, рождают в нас чувство гордости и ответственности за свой род и наше Отечество. Сегодня наша область славится дружными многодетными семьями и талантливыми трудовыми династиями", - цитирует пресс-служба губернатора Тверской области. Глава региона отметил династию Кокоревых-Штыровых-Лопаковых, суммарный трудовой стаж которых на лихославльском заводе "Светотехника" составляет 535 лет. В Бельском и Жарковском округах четыре поколения семьи Дорощенковых-Курелевых посвятили себя воспитанию детей и в целом проработали в сфере образования свыше 350 лет. Также Руденя поблагодарил многодетных мам и пап, каждого родителя за непростой и очень важный труд для Тверской области и всей России, за создание прочных и крепких семей. Отдельные слова признательности глава региона адресовал семьям военнослужащих, которые сегодня сражаются на передовой. Губернатор вручил почетные знаки "Слава матери" и "Слава отца" Наталье Бажановой из Калязинского округа, воспитывающей пятерых детей, и Владимиру Байкову из Твери, папе семерых детей. Руденя наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года" – все они стали обладателями сертификатов на 100 тысяч рублей. Всего заявки на конкурс в этом году подали 56 участников. Самой многочисленной номинацией по количеству заявок стала "Многодетная семья", в которой было 15 претендентов на победу. В итоге лучшими признаны Сергей и Екатерина Горбачевы из Лихославля, воспитывающие троих сыновей и двоих дочерей. Главные увлечения Горбачевых – спорт и совместное творчество. "Молодой семьей" Верхневолжья стали Геннадий и Екатерина Бабиновы из Твери, актеры областного Драмтеатра. Победителей регионального конкурса "Семья года" ждет следующий этап – всероссийский.

https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

https://ria.ru/20240423/zdorove-1941792207.html

https://ria.ru/20231220/fond-1917080777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, россия, тверь, игорь руденя