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Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву - РИА Новости, 15.05.2024
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19:52 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/moskva-1946261212.html
Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву
Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву - РИА Новости, 15.05.2024
Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву
Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:52
2024-05-15T19:52
россия
белоруссия
андрей белоусов
виктор хренин
безопасность
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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов пригласил белорусского коллегу Виктора Хренина посетить с визитом Москву. "Состоялись телефонные переговоры МО РБ генерал-лейтенанта Виктора Хренина с МО РФ Андреем Белоусовым. МО РФ подчеркнул особые отношения между ВС двух государств и пригласил Виктора Хренина посетить с визитом Москву", - написал он в соцсети Х.
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россия, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, безопасность
Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Безопасность
Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву

Белоусов пригласил белорусского коллегу Хренина посетить с визитом Москву

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов пригласил белорусского коллегу Виктора Хренина посетить с визитом Москву.
"Состоялись телефонные переговоры МО РБ генерал-лейтенанта Виктора Хренина с МО РФ Андреем Белоусовым. МО РФ подчеркнул особые отношения между ВС двух государств и пригласил Виктора Хренина посетить с визитом Москву", - написал он в соцсети Х.
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Белоруссии начали внезапную проверку носителей ядерного оружия
7 мая, 15:42
 
РоссияБелоруссияАндрей БелоусовВиктор ХренинБезопасность
 
 
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