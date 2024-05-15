https://ria.ru/20240515/moskva-1946261212.html

Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву

Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву - РИА Новости, 15.05.2024

Белоусов пригласил белорусского коллегу с визитом в Москву

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:52

2024-05-15T19:52

2024-05-15T19:52

россия

белоруссия

андрей белоусов

виктор хренин

безопасность

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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов пригласил белорусского коллегу Виктора Хренина посетить с визитом Москву. "Состоялись телефонные переговоры МО РБ генерал-лейтенанта Виктора Хренина с МО РФ Андреем Белоусовым. МО РФ подчеркнул особые отношения между ВС двух государств и пригласил Виктора Хренина посетить с визитом Москву", - написал он в соцсети Х.

https://ria.ru/20240507/proverka-1944436824.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, безопасность