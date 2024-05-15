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В Приморье экс-главврача психбольницы будут судить за мошенничество - РИА Новости, 15.05.2024
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16:36 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/moshennichestvo-1946192643.html
В Приморье экс-главврача психбольницы будут судить за мошенничество
В Приморье экс-главврача психбольницы будут судить за мошенничество - РИА Новости, 15.05.2024
В Приморье экс-главврача психбольницы будут судить за мошенничество
Бывшего главного врача краевой клинической психиатрической больницы Максима Артамонова будут судить за мошенничество на 14 миллионов рублей при заключении... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:36
2024-05-15T16:36
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Бывшего главного врача краевой клинической психиатрической больницы Максима Артамонова будут судить за мошенничество на 14 миллионов рублей при заключении контрактов поставки медицинских изделий, а также за взятку, сообщает прокуратура региона. "Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача краевой клинической психиатрической больницы... Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Бывший главврач обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ранее в суд было передано дело на жителя Владивостока, обвиняемого в даче взятки Артамонову. Весной 2023 года СУСК РФ по Приморскому краю информировало, что главный врач краевой клинической психиатрической больницы во Владивостоке подозревается в получении взятки в 100 тысяч рублей за снятие пациента с учета в психоневрологическом диспансере. Задержали и медика, и местного жителя, подозреваемого в даче взятки. Артамонова заключили под стражу, но осенью его перевели под домашний арест. По версии следствия, с января 2019 по апрель 2023 года Артамонов заключил со своей знакомой - предпринимателем - более 200 контрактов на поставку медицинских изделий в больницу по завышенным ценам более чем на 14 миллионов рублей, которые присвоили себе. А за взятку в 100 тысяч рублей он снял с учета в психоневрологическом диспансере 58-летнего пациента, который наблюдался там 37 лет.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
В Приморье экс-главврача психбольницы будут судить за мошенничество

В Приморье экс-главврача психбольницы обвинили в мошенничестве на 14 млн руб

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Бывшего главного врача краевой клинической психиатрической больницы Максима Артамонова будут судить за мошенничество на 14 миллионов рублей при заключении контрактов поставки медицинских изделий, а также за взятку, сообщает прокуратура региона.
"Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача краевой клинической психиатрической больницы... Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Бывший главврач обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ранее в суд было передано дело на жителя Владивостока, обвиняемого в даче взятки Артамонову.
Весной 2023 года СУСК РФ по Приморскому краю информировало, что главный врач краевой клинической психиатрической больницы во Владивостоке подозревается в получении взятки в 100 тысяч рублей за снятие пациента с учета в психоневрологическом диспансере. Задержали и медика, и местного жителя, подозреваемого в даче взятки. Артамонова заключили под стражу, но осенью его перевели под домашний арест. По версии следствия, с января 2019 по апрель 2023 года Артамонов заключил со своей знакомой - предпринимателем - более 200 контрактов на поставку медицинских изделий в больницу по завышенным ценам более чем на 14 миллионов рублей, которые присвоили себе. А за взятку в 100 тысяч рублей он снял с учета в психоневрологическом диспансере 58-летнего пациента, который наблюдался там 37 лет.
суд - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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