https://ria.ru/20240515/mosgorsud-1946159789.html
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения - РИА Новости, 15.05.2024
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Дмитрия Портнягина и оставил его под домашним арестом без возможности использования интернета по делу о неуплате РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:15
2024-05-15T15:15
2024-05-15T15:15
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Дмитрия Портнягина и оставил его под домашним арестом без возможности использования интернета по делу о неуплате налогов и легализации доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить апелляционную жалобу Портнягина Дмитрия Сергеевича без удовлетворения, постановление Тверского районного суда Москвы... без изменения", - огласил решение судья Андрей Гуров. Судья сократил на один день, до 9 июня, срок пребывания под домашним арестом, так как в нижестоящей инстанции была допущена техническая ошибка. Сам Портнягин не участвовал в заседании. Защита просила избрать запрет определённых действий, чтобы блогер мог пользоваться интернетом. Адвокат Евгений Грицков заявил, что некоторые виды деятельности его подзащитного подразумевают использование интернета, отсутствие которого уже нанесло экономический ущерб. Прокурор же отметил, что не видит оснований для смягчения меры пресечения. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении четы Портнягиных и неустановленного круга лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20240416/portnyagin-1940366316.html
https://ria.ru/20240415/portnyagin-1940144016.html
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происшествия, москва, россия, дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, сlub 500
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд, Сlub 500
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения
Мосгорсуд оставил блогера Дмитрия Портнягина под домашним арестом
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Дмитрия Портнягина и оставил его под домашним арестом без возможности использования интернета по делу о неуплате налогов и легализации доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить апелляционную жалобу Портнягина Дмитрия Сергеевича без удовлетворения, постановление Тверского районного суда Москвы
... без изменения", - огласил решение судья Андрей Гуров
.
Судья сократил на один день, до 9 июня, срок пребывания под домашним арестом, так как в нижестоящей инстанции была допущена техническая ошибка.
Сам Портнягин не участвовал в заседании. Защита просила избрать запрет определённых действий, чтобы блогер мог пользоваться интернетом.
Адвокат Евгений Грицков заявил, что некоторые виды деятельности его подзащитного подразумевают использование интернета, отсутствие которого уже нанесло экономический ущерб. Прокурор же отметил, что не видит оснований для смягчения меры пресечения.
Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье
без возможности использования интернета и средств связи.
Дело было возбуждено 10 апреля в отношении четы Портнягиных и неустановленного круга лиц.
Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ
). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу.
Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК
завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500
, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.