Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/mosgorsud-1946159789.html
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения - РИА Новости, 15.05.2024
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Дмитрия Портнягина и оставил его под домашним арестом без возможности использования интернета по делу о неуплате РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:15
2024-05-15T15:15
происшествия
москва
россия
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
сlub 500
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224551_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_7ccd1bb8f85e23046964d0e5ace83eb3.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Дмитрия Портнягина и оставил его под домашним арестом без возможности использования интернета по делу о неуплате налогов и легализации доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить апелляционную жалобу Портнягина Дмитрия Сергеевича без удовлетворения, постановление Тверского районного суда Москвы... без изменения", - огласил решение судья Андрей Гуров. Судья сократил на один день, до 9 июня, срок пребывания под домашним арестом, так как в нижестоящей инстанции была допущена техническая ошибка. Сам Портнягин не участвовал в заседании. Защита просила избрать запрет определённых действий, чтобы блогер мог пользоваться интернетом. Адвокат Евгений Грицков заявил, что некоторые виды деятельности его подзащитного подразумевают использование интернета, отсутствие которого уже нанесло экономический ущерб. Прокурор же отметил, что не видит оснований для смягчения меры пресечения. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи. Дело было возбуждено 10 апреля в отношении четы Портнягиных и неустановленного круга лиц. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20240416/portnyagin-1940366316.html
https://ria.ru/20240415/portnyagin-1940144016.html
https://ria.ru/20240427/blinovskaya-1942729093.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224551_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_72b0d19d532e3bf9b430786936bed04b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, сlub 500
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд, Сlub 500
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Портнягина по мере пресечения

Мосгорсуд оставил блогера Дмитрия Портнягина под домашним арестом

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин
Блогер Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Дмитрия Портнягина и оставил его под домашним арестом без возможности использования интернета по делу о неуплате налогов и легализации доходов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить апелляционную жалобу Портнягина Дмитрия Сергеевича без удовлетворения, постановление Тверского районного суда Москвы... без изменения", - огласил решение судья Андрей Гуров.
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Адвокат Портнягина рассказал о сроках прекращения дела о неуплате налогов
16 апреля, 13:52
Судья сократил на один день, до 9 июня, срок пребывания под домашним арестом, так как в нижестоящей инстанции была допущена техническая ошибка.
Сам Портнягин не участвовал в заседании. Защита просила избрать запрет определённых действий, чтобы блогер мог пользоваться интернетом.
Адвокат Евгений Грицков заявил, что некоторые виды деятельности его подзащитного подразумевают использование интернета, отсутствие которого уже нанесло экономический ущерб. Прокурор же отметил, что не видит оснований для смягчения меры пресечения.
Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня, который он отбывает в загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета и средств связи.
Дело было возбуждено 10 апреля в отношении четы Портнягиных и неустановленного круга лиц.
Дмитрий Портнягин
Блогера Портнягина могут освободить от ответственности после оплаты налогов
15 апреля, 13:51
Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу.
Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Защита обжаловала продление ареста Блиновской
27 апреля, 12:53
 
ПроисшествияМоскваРоссияДмитрий ПортнягинСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судСlub 500
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала