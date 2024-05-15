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Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии - РИА Новости, 15.05.2024
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
10:15 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/mordoviya-1946068536.html
Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии
Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии - РИА Новости, 15.05.2024
Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны региона, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:15
2024-05-15T10:15
республика мордовия
саранск
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны региона, сообщает пресс-служба главы республики. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Система" создана в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы на территориях городского округа Саранск и Лямбирского района. Она состоит из трех площадок общей площадью свыше 377 гектаров. Наиболее крупная площадка – "Лисма" (почти 110 гектаров). Здесь размещается индустриальный парк "Светотехника", который занимает более 60% территории, "Саранский телевизионный завод" и имущественный комплекс "Лисма". "Гендиректор управляющей компании ОЭЗ "Мордовия" Павел Рыков рассказал о плане перспективного развития ОЭЗ "Система". Рабочей группой проработано 11 резидентов: 10 – промышленного назначения и один – инфраструктурного. Около 75% площадей резидентами на этой площадке уже потенциально занято. Общий объем инвестиций здесь превысит 10 миллиардов рублей, будет создано около 1500 рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что два резидента до конца месяца должны подписать необходимые соглашения и приступить к работе. Остальные резиденты проходят прединвестиционные стадии, согласование бизнес-проектов и необходимые процедуры. Были озвучены и предварительные сроки запуска инвестпроектов каждого из резидентов, использование и развитие инфраструктуры внутри ОЭЗ. "В ходе обсуждения было также отмечено, что необходимо обеспечить максимально сжатые сроки по подготовке необходимой документации для резидентов ОЭЗ, в том числе по оформлению земельных участков", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240422/razvitie-1941590724.html
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саранск, артем здунов
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов

Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны региона, сообщает пресс-служба главы республики.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Система" создана в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы на территориях городского округа Саранск и Лямбирского района. Она состоит из трех площадок общей площадью свыше 377 гектаров. Наиболее крупная площадка – "Лисма" (почти 110 гектаров). Здесь размещается индустриальный парк "Светотехника", который занимает более 60% территории, "Саранский телевизионный завод" и имущественный комплекс "Лисма".
Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России
22 апреля, 18:04
"Гендиректор управляющей компании ОЭЗ "Мордовия" Павел Рыков рассказал о плане перспективного развития ОЭЗ "Система". Рабочей группой проработано 11 резидентов: 10 – промышленного назначения и один – инфраструктурного. Около 75% площадей резидентами на этой площадке уже потенциально занято. Общий объем инвестиций здесь превысит 10 миллиардов рублей, будет создано около 1500 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два резидента до конца месяца должны подписать необходимые соглашения и приступить к работе. Остальные резиденты проходят прединвестиционные стадии, согласование бизнес-проектов и необходимые процедуры. Были озвучены и предварительные сроки запуска инвестпроектов каждого из резидентов, использование и развитие инфраструктуры внутри ОЭЗ.
"В ходе обсуждения было также отмечено, что необходимо обеспечить максимально сжатые сроки по подготовке необходимой документации для резидентов ОЭЗ, в том числе по оформлению земельных участков", - подчеркивается в сообщении.
 
Республика МордовияСаранскАртем Здунов
 
 
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