https://ria.ru/20240515/mordoviya-1946068536.html

Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии

Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии - РИА Новости, 15.05.2024

Развитие особой экономической зоны обсудили в Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны региона, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:15

2024-05-15T10:15

республика мордовия

саранск

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны региона, сообщает пресс-служба главы республики. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Система" создана в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы на территориях городского округа Саранск и Лямбирского района. Она состоит из трех площадок общей площадью свыше 377 гектаров. Наиболее крупная площадка – "Лисма" (почти 110 гектаров). Здесь размещается индустриальный парк "Светотехника", который занимает более 60% территории, "Саранский телевизионный завод" и имущественный комплекс "Лисма". "Гендиректор управляющей компании ОЭЗ "Мордовия" Павел Рыков рассказал о плане перспективного развития ОЭЗ "Система". Рабочей группой проработано 11 резидентов: 10 – промышленного назначения и один – инфраструктурного. Около 75% площадей резидентами на этой площадке уже потенциально занято. Общий объем инвестиций здесь превысит 10 миллиардов рублей, будет создано около 1500 рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что два резидента до конца месяца должны подписать необходимые соглашения и приступить к работе. Остальные резиденты проходят прединвестиционные стадии, согласование бизнес-проектов и необходимые процедуры. Были озвучены и предварительные сроки запуска инвестпроектов каждого из резидентов, использование и развитие инфраструктуры внутри ОЭЗ. "В ходе обсуждения было также отмечено, что необходимо обеспечить максимально сжатые сроки по подготовке необходимой документации для резидентов ОЭЗ, в том числе по оформлению земельных участков", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240422/razvitie-1941590724.html

саранск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саранск, артем здунов