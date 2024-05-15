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МИД ПМР заявил, что Молдавии невыгодны прозрачные переговоры с республикой - РИА Новости, 15.05.2024
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22:23 15.05.2024 (обновлено: 22:24 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946283902.html
МИД ПМР заявил, что Молдавии невыгодны прозрачные переговоры с республикой
МИД ПМР заявил, что Молдавии невыгодны прозрачные переговоры с республикой - РИА Новости, 15.05.2024
МИД ПМР заявил, что Молдавии невыгодны прозрачные переговоры с республикой
Молдавии невыгоден прозрачный переговорный процесс с Приднестровьем, заявил в среду глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:23
2024-05-15T22:24
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Молдавии невыгоден прозрачный переговорный процесс с Приднестровьем, заявил в среду глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Не молдавской стороне решать судьбу переговорного формата "5+2". Самое главное, что ни один из международных участников не вышел из этого формата... То, что по надуманным предлогам искусственно блокируется функционал отдельных элементов этого формата — это факт. Это, действительно, элемент гибридного давления, я думаю, в том числе на Приднестровье, потому что Молдове невыгоден прозрачный и открытый переговорный процесс за столом переговоров, где есть конкуренция идей и предложений", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый приднестровский". Глава МИД ПМР также отметил, что в Тирасполе приветствуют активную позицию ОБСЕ как посредника в переговорном процессе. По его словам, роль данной международной организации очень важна в условиях, когда одна из сторон не желает быть ответственным участником переговоров. "Действительно, Кишинев, ссылаясь на любые причины, делает все для того, чтобы избежать нормального и полноценного диалога. Тем не менее, формат "5+2" сохраняется. Все международные участники подтверждают приверженность мирному цивилизованному диалогу", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html
https://ria.ru/20240515/zakon-1946280995.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
МИД ПМР заявил, что Молдавии невыгодны прозрачные переговоры с республикой

Глава МИД ПМР Игнатьев: Молдавии невыгодны прозрачные переговоры с республикой

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Молдавии невыгоден прозрачный переговорный процесс с Приднестровьем, заявил в среду глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Не молдавской стороне решать судьбу переговорного формата "5+2". Самое главное, что ни один из международных участников не вышел из этого формата... То, что по надуманным предлогам искусственно блокируется функционал отдельных элементов этого формата — это факт. Это, действительно, элемент гибридного давления, я думаю, в том числе на Приднестровье, потому что Молдове невыгоден прозрачный и открытый переговорный процесс за столом переговоров, где есть конкуренция идей и предложений", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый приднестровский".
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Глава МИД ПМР также отметил, что в Тирасполе приветствуют активную позицию ОБСЕ как посредника в переговорном процессе. По его словам, роль данной международной организации очень важна в условиях, когда одна из сторон не желает быть ответственным участником переговоров.
"Действительно, Кишинев, ссылаясь на любые причины, делает все для того, чтобы избежать нормального и полноценного диалога. Тем не менее, формат "5+2" сохраняется. Все международные участники подтверждают приверженность мирному цивилизованному диалогу", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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