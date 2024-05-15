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В Молдавии назвали евроинтеграцию механизмом ликвидации государства - РИА Новости, 15.05.2024
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14:25 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946143819.html
В Молдавии назвали евроинтеграцию механизмом ликвидации государства
В Молдавии назвали евроинтеграцию механизмом ликвидации государства - РИА Новости, 15.05.2024
В Молдавии назвали евроинтеграцию механизмом ликвидации государства
Процесс евроинтеграции Молдавии превращается в механизм ликвидации государства, такое мнение высказал депутат от оппозиционного блока Коммунистов и социалистов... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:25
2024-05-15T14:25
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КИШИНЕВ, 15 мая – РИА Новости. Процесс евроинтеграции Молдавии превращается в механизм ликвидации государства, такое мнение высказал депутат от оппозиционного блока Коммунистов и социалистов (БКС), политолог Богдан Цырдя в ходе стрима в своем Telegram-канале. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. "Похоже, проект ликвидации Молдавии уже запущен. Практически евроинтеграция потеряла прежние формы и задачи по модернизации страны. Теперь она превращается в механизм ликвидации государства, в чем открыто признаются лидеры правящей партии, утверждающие, что с Румынией мы воссоединимся в Евросоюзе", - заявил Цырдя. Парламентарий напомнил, что Бухарест до сих пор не подписал с Кишиневом ни базовый политический договор, ни соглашение о государственной границе между Румынией и Молдавией. "Да, Румыния одна из первых стран приветствовала независимость Республики Молдова в 1991 году, но получается, что это только на словах. Румыния не признала наших границ, не подписала базовый политический договор с нами. Почему? А это бы означало договор между двумя равноправными государствами. Румыния же не признаёт ни молдавский язык, ни молдаван, ни, на самом деле, Республику Молдова. Она считает ее Бессарабией, своим уездом", - сказал Цырдя. Он назвал весьма тревожными шаги действующей власти, которая внесла коррективы в законодательство относительно государственного языка в Молдавии. "Вы видите, как власти в стране отменяют атрибуты государственности – отменили молдавский язык. Всё, в документообороте, законодательных актах уже не упоминается молдавский язык, вместо него - румынский. В Молдавии в учебных заведениях изучают "Историю румын", это происходит с 90-х годов, но в последнее время Молдова вообще не упоминается. Далее, что будет происходить – попытки отмена молдаван, как народа. Кстати, уже это наблюдается, молодежи говорят, что нет такой национальности - "молдаванин", есть румыны", - отметил Цырдя. По его мнению, если Молдавия войдет в состав Евросоюза, руководить страной будут румынские деятели. "Мы окажемся в Румынии, а не в Евросоюзе", - добавил он. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20231216/moldaviya-1916242674.html
https://ria.ru/20231208/moldaviya-1914678734.html
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в мире, молдавия, румыния, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Евросоюз
В Молдавии назвали евроинтеграцию механизмом ликвидации государства

Депутат Цырдя: евроинтеграция превращается в механизм ликвидации Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 мая – РИА Новости. Процесс евроинтеграции Молдавии превращается в механизм ликвидации государства, такое мнение высказал депутат от оппозиционного блока Коммунистов и социалистов (БКС), политолог Богдан Цырдя в ходе стрима в своем Telegram-канале.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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"Похоже, проект ликвидации Молдавии уже запущен. Практически евроинтеграция потеряла прежние формы и задачи по модернизации страны. Теперь она превращается в механизм ликвидации государства, в чем открыто признаются лидеры правящей партии, утверждающие, что с Румынией мы воссоединимся в Евросоюзе", - заявил Цырдя.
Парламентарий напомнил, что Бухарест до сих пор не подписал с Кишиневом ни базовый политический договор, ни соглашение о государственной границе между Румынией и Молдавией.
«
"Да, Румыния одна из первых стран приветствовала независимость Республики Молдова в 1991 году, но получается, что это только на словах. Румыния не признала наших границ, не подписала базовый политический договор с нами. Почему? А это бы означало договор между двумя равноправными государствами. Румыния же не признаёт ни молдавский язык, ни молдаван, ни, на самом деле, Республику Молдова. Она считает ее Бессарабией, своим уездом", - сказал Цырдя.
Он назвал весьма тревожными шаги действующей власти, которая внесла коррективы в законодательство относительно государственного языка в Молдавии. "Вы видите, как власти в стране отменяют атрибуты государственности – отменили молдавский язык. Всё, в документообороте, законодательных актах уже не упоминается молдавский язык, вместо него - румынский. В Молдавии в учебных заведениях изучают "Историю румын", это происходит с 90-х годов, но в последнее время Молдова вообще не упоминается. Далее, что будет происходить – попытки отмена молдаван, как народа. Кстати, уже это наблюдается, молодежи говорят, что нет такой национальности - "молдаванин", есть румыны", - отметил Цырдя. По его мнению, если Молдавия войдет в состав Евросоюза, руководить страной будут румынские деятели. "Мы окажемся в Румынии, а не в Евросоюзе", - добавил он.
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Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
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