https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946096900.html

Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом

Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом - РИА Новости, 15.05.2024

Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом

Оппозиционный в Молдавии политик, лидер блока "Победа-Виктория" Илан Шор назвал цинизмом государственного масштаба новый закон о голосовании по почте за... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:08

2024-05-15T12:08

2024-05-15T12:08

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молдавия

россия

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илан шор

майя санду

венецианская комиссия

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КИШИНЕВ, 15 мая – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик, лидер блока "Победа-Виктория" Илан Шор назвал цинизмом государственного масштаба новый закон о голосовании по почте за рубежом. Ранее во вторник во вторник депутаты молдавского парламента, представляющие блок "Победа-Виктория" зарегистрировали обращение в конституционном суде с просьбой проверить, насколько законно правящее большинство приняло соответствующий закон, позволяющий жителям шести стран принимать участие в выборах по почте. "Почтовое голосование для отдельных диаспор выглядит как издевательство. Почему не вошли молдаване, живущие в России? Так решила Санду. Мерзкий цинизм государственного масштаба", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик считает, что голосование по почте уместно, если оно прозрачно, а доступ к нему имеют все граждане. "Но Центризбирком не может этого обеспечить. Наблюдателей не будет, контроля за процедурой не будет. И результаты легко сфальсифицировать. Как говорится, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают", - добавил Шор. Оппозиционер констатировал, что власти Молдавии приняли закон в обход Венецианской комиссии. "Они дискредитировали себя в глазах той же Европы, на которую молятся", - отметил Шор. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в которой проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены.

https://ria.ru/20240506/moldaviya-1944153015.html

https://ria.ru/20240502/moldavia-1943516821.html

https://ria.ru/20231005/moldavia-1900832366.html

молдавия

россия

европа

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в мире, молдавия, россия, европа, илан шор, майя санду, венецианская комиссия