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Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом - РИА Новости, 15.05.2024
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12:08 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946096900.html
Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом
Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом - РИА Новости, 15.05.2024
Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом
Оппозиционный в Молдавии политик, лидер блока "Победа-Виктория" Илан Шор назвал цинизмом государственного масштаба новый закон о голосовании по почте за... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:08
2024-05-15T12:08
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КИШИНЕВ, 15 мая – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик, лидер блока "Победа-Виктория" Илан Шор назвал цинизмом государственного масштаба новый закон о голосовании по почте за рубежом. Ранее во вторник во вторник депутаты молдавского парламента, представляющие блок "Победа-Виктория" зарегистрировали обращение в конституционном суде с просьбой проверить, насколько законно правящее большинство приняло соответствующий закон, позволяющий жителям шести стран принимать участие в выборах по почте. "Почтовое голосование для отдельных диаспор выглядит как издевательство. Почему не вошли молдаване, живущие в России? Так решила Санду. Мерзкий цинизм государственного масштаба", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик считает, что голосование по почте уместно, если оно прозрачно, а доступ к нему имеют все граждане. "Но Центризбирком не может этого обеспечить. Наблюдателей не будет, контроля за процедурой не будет. И результаты легко сфальсифицировать. Как говорится, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают", - добавил Шор. Оппозиционер констатировал, что власти Молдавии приняли закон в обход Венецианской комиссии. "Они дискредитировали себя в глазах той же Европы, на которую молятся", - отметил Шор. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в которой проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены.
https://ria.ru/20240506/moldaviya-1944153015.html
https://ria.ru/20240502/moldavia-1943516821.html
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в мире, молдавия, россия, европа, илан шор, майя санду, венецианская комиссия
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Илан Шор, Майя Санду, Венецианская комиссия
Шор назвал новый закон о голосовании по почте цинизмом

Оппозиционер Шор назвал новый закон о голосовании по почте за рубежом цинизмом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 мая – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик, лидер блока "Победа-Виктория" Илан Шор назвал цинизмом государственного масштаба новый закон о голосовании по почте за рубежом.
Ранее во вторник во вторник депутаты молдавского парламента, представляющие блок "Победа-Виктория" зарегистрировали обращение в конституционном суде с просьбой проверить, насколько законно правящее большинство приняло соответствующий закон, позволяющий жителям шести стран принимать участие в выборах по почте.
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"Почтовое голосование для отдельных диаспор выглядит как издевательство. Почему не вошли молдаване, живущие в России? Так решила Санду. Мерзкий цинизм государственного масштаба", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик считает, что голосование по почте уместно, если оно прозрачно, а доступ к нему имеют все граждане. "Но Центризбирком не может этого обеспечить. Наблюдателей не будет, контроля за процедурой не будет. И результаты легко сфальсифицировать. Как говорится, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают", - добавил Шор.
Оппозиционер констатировал, что власти Молдавии приняли закон в обход Венецианской комиссии. "Они дискредитировали себя в глазах той же Европы, на которую молятся", - отметил Шор.
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Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в которой проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте. Президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что в этом году Кишинев реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены.
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