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Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах, заявил Рогов
Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах, заявил Рогов - РИА Новости, 15.05.2024
Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах, заявил Рогов
Киевский режим готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:15
2024-05-15T09:15
2024-05-15T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Киевский режим готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. "По поступившей оперативной информации, Константиновка, Славянск, Павлоград, Запорожье, Харьков должны быть подвергнуты тотальной мобилизации в ближайшие дни. Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая", - сказал Рогов. По его словам, режим Зеленского стремится бросить людей из подконтрольных прифронтовых регионов как пушечное мясо на убой. "В города пребывают сотни сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.), с подкреплением Нацгвардии и СБУ для отлова людей", - сказал Рогов.
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в мире, россия, константиновка, славянск, владимир рогов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Константиновка, Славянск, Владимир Рогов, Украина
Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти городах, заявил Рогов
Рогов: Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах