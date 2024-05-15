https://ria.ru/20240515/mnogopolyarnyy_mir-1946027580.html

Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира

Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира - РИА Новости, 15.05.2024

Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира, они стали авторитетными и... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:19

2024-05-15T01:19

2024-05-15T01:19

россия

китай

владимир путин

брикс

шос

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира, они стали авторитетными и динамично развивающимися международными площадками. Текст интервью президента России Владимира Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "Убедительными примерами взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка. Они стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике, а также в гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют всё увеличивающийся интерес других государств к деятельности этих объединений, рост числа их участников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240503/briks-1943603376.html

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россия, китай, владимир путин, брикс, шос