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Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира - РИА Новости, 15.05.2024
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01:19 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/mnogopolyarnyy_mir-1946027580.html
Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира
Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира - РИА Новости, 15.05.2024
Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира, они стали авторитетными и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:19
2024-05-15T01:19
россия
китай
владимир путин
брикс
шос
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира, они стали авторитетными и динамично развивающимися международными площадками. Текст интервью президента России Владимира Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "Убедительными примерами взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка. Они стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике, а также в гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют всё увеличивающийся интерес других государств к деятельности этих объединений, рост числа их участников", - говорится в сообщении.
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россия, китай, владимир путин, брикс, шос
Россия, Китай, Владимир Путин, БРИКС, ШОС
Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира

Путин: ШОС и БРИКС утвердились в качестве опор нового многополярного мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира, они стали авторитетными и динамично развивающимися международными площадками.
Текст интервью президента России Владимира Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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"Убедительными примерами взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка. Они стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике, а также в гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют всё увеличивающийся интерес других государств к деятельности этих объединений, рост числа их участников", - говорится в сообщении.
 
РоссияКитайВладимир ПутинБРИКСШОС
 
 
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