https://ria.ru/20240515/minoborony-1946233746.html

Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор

Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.05.2024

Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор

Министры обороны Белоруссии и РФ провели телефонный разговор, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, сообщила в Telegram-канале пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:30

2024-05-15T18:30

2024-05-15T19:28

белоруссия

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в мире

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

виктор хренин

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МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и РФ провели телефонный разговор, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, сообщила в Telegram-канале пресс-служба военного ведомства республики."Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном министерства.Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений."Министр обороны Российской Федерации подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html

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