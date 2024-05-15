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Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.05.2024
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18:30 15.05.2024 (обновлено: 19:28 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/minoborony-1946233746.html
Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор
Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.05.2024
Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор
Министры обороны Белоруссии и РФ провели телефонный разговор, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, сообщила в Telegram-канале пресс-служба... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:30
2024-05-15T19:28
белоруссия
россия
в мире
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
виктор хренин
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МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и РФ провели телефонный разговор, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, сообщила в Telegram-канале пресс-служба военного ведомства республики."Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном министерства.Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений."Министр обороны Российской Федерации подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств", - говорится в сообщении.
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белоруссия, россия, в мире, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, виктор хренин
Белоруссия, Россия, В мире, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны Белоруссии, Виктор Хренин
Министры обороны Белоруссии и России провели телефонный разговор

Министры обороны Белоруссии и России обсудили состояние двусторонних отношений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и РФ провели телефонный разговор, обсудили текущее состояние двусторонних отношений, сообщила в Telegram-канале пресс-служба военного ведомства республики.
"Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны России Андреем Белоусовым", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном министерства.
Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений.
"Министр обороны Российской Федерации подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств", - говорится в сообщении.
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БелоруссияРоссияВ миреАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны БелоруссииВиктор Хренин
 
 
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