https://ria.ru/20240515/minoborony-1946121168.html

Российские военные освободили Работино в Запорожской области

Российские военные освободили Работино в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2024

Российские военные освободили Работино в Запорожской области

Российские военные освободили село Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:20

2024-05-15T13:20

2024-05-15T21:51

россия

работино

запорожская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также группировка ударила по позициям 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки, Никополя и Золотой Балки.Потери противника на этом участке составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М777 производства США.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника.За минувшие сутки средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 40 дронов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".HARM, ATACMS и HIMARS — боеприпасы американского производства.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

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работино

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россия, работино, запорожская область