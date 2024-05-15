Российские военные освободили Работино в Запорожской области
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное село Работино в Запорожской области
© Инфографика
Освобожденное село Работино в Запорожской области
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ в ходе летнего контрнаступления 2023 года.
Также группировка ударила по позициям 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки, Никополя и Золотой Балки.
Потери противника на этом участке составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М777 производства США.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника.
Глубокое имеет особое значение, поскольку расположено на высотах, позволяющих развивать наступление к Липцам. Освобождение населенного пункта Лукьянцы означает расширение плацдарма между Глубоким и Веселым, позволяющее продвинуться дальше.
© ИнфографикаОсвобожденные населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденные населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
За минувшие сутки средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 40 дронов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
HARM, ATACMS и HIMARS — боеприпасы американского производства.
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