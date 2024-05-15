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Российские военные освободили Работино в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 15.05.2024 (обновлено: 21:51 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/minoborony-1946121168.html
Российские военные освободили Работино в Запорожской области
Российские военные освободили Работино в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2024
Российские военные освободили Работино в Запорожской области
Российские военные освободили село Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:20
2024-05-15T21:51
россия
работино
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также группировка ударила по позициям 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки, Никополя и Золотой Балки.Потери противника на этом участке составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М777 производства США.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника.За минувшие сутки средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 40 дронов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".HARM, ATACMS и HIMARS — боеприпасы американского производства.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
россия
работино
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россия, работино, запорожская область
Россия, Работино, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине

Российские военные освободили Работино в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские военные освободили село Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное село Работино в Запорожской области
Освобожденное село Работино в Запорожской области
© Инфографика
Освобожденное село Работино в Запорожской области

Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Его взятие открывает дорогу на Новоданиловку и ликвидирует выступ Работино — Вербовое, который стал одним из немногих достижений ВСУ в ходе летнего контрнаступления 2023 года.

Также группировка ударила по позициям 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки, Никополя и Золотой Балки.
Потери противника на этом участке составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М777 производства США.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника.

Глубокое имеет особое значение, поскольку расположено на высотах, позволяющих развивать наступление к Липцам. Освобождение населенного пункта Лукьянцы означает расширение плацдарма между Глубоким и Веселым, позволяющее продвинуться дальше.

© ИнфографикаОсвобожденные населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
Освобожденные населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденные населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
За минувшие сутки средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 40 дронов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У", 45 реактивных снарядов HIMARS, "Ураган" и "Ольха".
HARM, ATACMS и HIMARS — боеприпасы американского производства.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Они почти в котле". Где у ВСУ треснула оборона
27 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская область
 
 
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