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Российская ПВО сбила украинский самолет - РИА Новости, 15.05.2024
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13:20 15.05.2024 (обновлено: 13:43 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/minoborony-1946119148.html
Российская ПВО сбила украинский самолет
Российская ПВО сбила украинский самолет - РИА Новости, 15.05.2024
Российская ПВО сбила украинский самолет
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 40 беспилотников, 12 ракет ATACMS, 45 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:20
2024-05-15T13:43
россия
миг-29
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 40 беспилотников, 12 ракет ATACMS, 45 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, "Ураган" и "Ольха", - говорится в сообщении.Российской оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией "поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах".Всего с начала спецоперации было уничтожено 597 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21728 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, миг-29, в мире, сша, украина
Россия, МиГ-29, В мире, США, Украина
Российская ПВО сбила украинский самолет

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский МиГ-29 и 40 дронов

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYУкраинский МиГ-29
Украинский МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Украинский МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 40 беспилотников, 12 ракет ATACMS, 45 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, "Ураган" и "Ольха", - говорится в сообщении.
Российской оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией "поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах".
Всего с начала спецоперации было уничтожено 597 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21728 единиц специальной военной автомобильной техники.
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