https://ria.ru/20240515/minoborony-1946119148.html

Российская ПВО сбила украинский самолет

Российская ПВО сбила украинский самолет - РИА Новости, 15.05.2024

Российская ПВО сбила украинский самолет

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 40 беспилотников, 12 ракет ATACMS, 45 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:20

2024-05-15T13:20

2024-05-15T13:43

россия

миг-29

в мире

сша

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 40 беспилотников, 12 ракет ATACMS, 45 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, "Ураган" и "Ольха", - говорится в сообщении.Российской оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией "поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах".Всего с начала спецоперации было уничтожено 597 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21728 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

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россия, миг-29, в мире, сша, украина