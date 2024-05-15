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"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.05.2024
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 510 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:17
2024-05-15T13:17
2024-05-15T13:23
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 510 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Килинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей.Украинские войска также лишились 155-миллиметровых гаубиц М777 и М198 производства США, 155-миллиметровой буксируемой гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-С", двух 152-миллиметровых гаубиц Д-20, двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметрового орудия L-119 производства Великобритании, радиолокационной станции "Каста".Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР
Минобороны: противник потерял более 510 военных в зоне ответственности "Юга"