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"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.05.2024
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13:17 15.05.2024 (обновлено: 13:23 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/minoborony-1946118451.html
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.05.2024
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 510 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:17
2024-05-15T13:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 510 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Килинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей.Украинские войска также лишились 155-миллиметровых гаубиц М777 и М198 производства США, 155-миллиметровой буксируемой гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-С", двух 152-миллиметровых гаубиц Д-20, двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметрового орудия L-119 производства Великобритании, радиолокационной станции "Каста".Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в ДНР и ЛНР

Минобороны: противник потерял более 510 военных в зоне ответственности "Юга"

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Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 510 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Килинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник при этом потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей.
Украинские войска также лишились 155-миллиметровых гаубиц М777 и М198 производства США, 155-миллиметровой буксируемой гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-С", двух 152-миллиметровых гаубиц Д-20, двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 105-миллиметрового орудия L-119 производства Великобритании, радиолокационной станции "Каста".
Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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