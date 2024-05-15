Путин отметил вклад Китая в общую победу над нацизмом
Путин отметил вклад КНР в победу над нацизмом и бережное отношение к мемориалам
© Фото : предоставлено пресс-службой МО РФЦеремония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай
© Фото : предоставлено пресс-службой МО РФ
Церемония перезахоронения останков советского военного советника капитана Ивана Бабашкина в парке Сишань города Гуйлинь, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ помнит и ценит вклад Китая в общую победу над нацизмом, благодарна за бережное отношение к воинским мемориалам.
Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
"Мы помним и высоко ценим вклад китайского народа в общую Победу. И конечно, мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к воинским мемориалам, к памяти советских граждан, которые сражались за освобождение Китая, оказывали помощь революционной борьбе китайского народа, его справедливой битве с захватчиками", - сказал российский лидер.
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