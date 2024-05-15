https://ria.ru/20240515/memorialy-1946030958.html

Путин отметил вклад Китая в общую победу над нацизмом

Путин отметил вклад Китая в общую победу над нацизмом - РИА Новости, 15.05.2024

Путин отметил вклад Китая в общую победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ помнит и ценит вклад Китая в общую победу над нацизмом, благодарна за бережное отношение к воинским мемориалам. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:49

2024-05-15T01:49

2024-05-15T01:49

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владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ помнит и ценит вклад Китая в общую победу над нацизмом, благодарна за бережное отношение к воинским мемориалам. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Мы помним и высоко ценим вклад китайского народа в общую Победу. И конечно, мы благодарны нашим китайским друзьям за бережное отношение к воинским мемориалам, к памяти советских граждан, которые сражались за освобождение Китая, оказывали помощь революционной борьбе китайского народа, его справедливой битве с захватчиками", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240324/kitay-1935443516.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, китай, владимир путин