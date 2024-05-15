Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии
Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьера Словакии Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.
"Я глубоко потрясена новостью о трусливом покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Все мои мысли – с ним, его семьей и дружественным народом Словакии", - написала Мелони в соцсети Х.
От лица итальянского правительства Мелони выразила "самое решительное осуждение" всех форм насилия и подрыва основополагающих принципов демократии и свободы.
Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Вертолетом его доставили в больницу.
Премьер Словакии неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался также против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.
Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица