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Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии

Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:23

2024-05-15T18:23

2024-05-15T18:24

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роберт фицо

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нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. "Я глубоко потрясена новостью о трусливом покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Все мои мысли – с ним, его семьей и дружественным народом Словакии", - написала Мелони в соцсети Х. От лица итальянского правительства Мелони выразила "самое решительное осуждение" всех форм насилия и подрыва основополагающих принципов демократии и свободы. Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Вертолетом его доставили в больницу. Премьер Словакии неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался также против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T18:23 true PT0M12S

Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T18:23 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, джорджа мелони, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, италия