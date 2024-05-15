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Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
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18:23 15.05.2024 (обновлено: 18:24 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/meloni-1946230527.html
Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии
Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:23
2024-05-15T18:24
в мире
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россия
роберт фицо
джорджа мелони
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. "Я глубоко потрясена новостью о трусливом покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Все мои мысли – с ним, его семьей и дружественным народом Словакии", - написала Мелони в соцсети Х. От лица итальянского правительства Мелони выразила "самое решительное осуждение" всех форм насилия и подрыва основополагающих принципов демократии и свободы. Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Вертолетом его доставили в больницу. Премьер Словакии неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался также против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, джорджа мелони, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, италия
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Джорджа Мелони, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Италия
Премьер Италии потрясена новостью о покушении на премьера Словакии

Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьера Словакии Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что потрясена новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.
"Я глубоко потрясена новостью о трусливом покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Все мои мысли – с ним, его семьей и дружественным народом Словакии", - написала Мелони в соцсети Х.
От лица итальянского правительства Мелони выразила "самое решительное осуждение" всех форм насилия и подрыва основополагающих принципов демократии и свободы.
Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Вертолетом его доставили в больницу.
Премьер Словакии неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался также против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.
Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
 
В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоДжорджа МелониНАТОПокушение на премьер-министра Словакии ФицоИталия
 
 
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