https://ria.ru/20240515/mashina-1946172722.html

Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась

Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась - РИА Новости, 15.05.2024

Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась

Легковой автомобиль под управлением 15-летнего подростка опрокинулся в кювет и загорелся в Пензенской области, водитель и его сверстник госпитализированы,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:48

2024-05-15T15:48

2024-05-15T15:48

происшествия

пензенская область

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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением 15-летнего подростка опрокинулся в кювет и загорелся в Пензенской области, водитель и его сверстник госпитализированы, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло в 3.40 мск среды на 3-м километре автодороги Лунино - Иванырс в Лунинском районе. "По предварительным данным... несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ-211440, юноша 2009 года рождения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир указанного автомобиля, юноша 2009 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении. ГИБДД по факту аварии проводит проверку. "Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание обеспечения безопасности детей на дорогах и исключить доступ к автомобилям и мототранспорту, подростков, не имеющих права управления транспортным средством", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240112/dtp-1920914166.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область