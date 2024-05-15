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Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась - РИА Новости, 15.05.2024
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15:48 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/mashina-1946172722.html
Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась
Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась - РИА Новости, 15.05.2024
Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась
Легковой автомобиль под управлением 15-летнего подростка опрокинулся в кювет и загорелся в Пензенской области, водитель и его сверстник госпитализированы,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:48
2024-05-15T15:48
происшествия
пензенская область
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением 15-летнего подростка опрокинулся в кювет и загорелся в Пензенской области, водитель и его сверстник госпитализированы, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло в 3.40 мск среды на 3-м километре автодороги Лунино - Иванырс в Лунинском районе. "По предварительным данным... несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ-211440, юноша 2009 года рождения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир указанного автомобиля, юноша 2009 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении. ГИБДД по факту аварии проводит проверку. "Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание обеспечения безопасности детей на дорогах и исключить доступ к автомобилям и мототранспорту, подростков, не имеющих права управления транспортным средством", - отмечается в сообщении.
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происшествия, пензенская область
Происшествия, Пензенская область
Под Пензой машина с подростком за рулем опрокинулась в кювет и загорелась

В Пензенской области машина опрокинулась в кювет, пострадали два подростка

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/TelegramМашина опрокинулась в кювет и загорелась под Пензой
Машина опрокинулась в кювет и загорелась под Пензой - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/Telegram
Машина опрокинулась в кювет и загорелась под Пензой
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением 15-летнего подростка опрокинулся в кювет и загорелся в Пензенской области, водитель и его сверстник госпитализированы, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.
ДТП произошло в 3.40 мск среды на 3-м километре автодороги Лунино - Иванырс в Лунинском районе.
"По предварительным данным... несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ-211440, юноша 2009 года рождения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие, после чего произошло возгорание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир указанного автомобиля, юноша 2009 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
"Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание обеспечения безопасности детей на дорогах и исключить доступ к автомобилям и мототранспорту, подростков, не имеющих права управления транспортным средством", - отмечается в сообщении.
На месте ДТП в Городищенском районе Пензенской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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ПроисшествияПензенская область
 
 
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