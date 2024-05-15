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Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой - РИА Новости, 15.05.2024

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт корректировщиков огня ВСУ под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:12

2024-05-15T09:12

2024-05-15T09:12

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили наблюдательный пункт корректировщиков огня ВСУ под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Белогоровка ВС РФ был вскрыт и уничтожен замаскированный наблюдательный пункт, с которого велась корректировка артиллерийского огня", – сообщил Марочко. По его словам, в наблюдательном пункте были уничтожены группа военнослужащих ВСУ, средства связи и наблюдения.

https://ria.ru/20240515/terminator-1946045635.html

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в мире, космос - риа наука, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф