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Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой - РИА Новости, 15.05.2024
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09:12 15.05.2024
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Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой - РИА Новости, 15.05.2024
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт корректировщиков огня ВСУ под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:12
2024-05-15T09:12
в мире
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донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили наблюдательный пункт корректировщиков огня ВСУ под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Белогоровка ВС РФ был вскрыт и уничтожен замаскированный наблюдательный пункт, с которого велась корректировка артиллерийского огня", – сообщил Марочко. По его словам, в наблюдательном пункте были уничтожены группа военнослужащих ВСУ, средства связи и наблюдения.
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в мире, космос - риа наука, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Космос - РИА Наука, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой

Марочко: ВС уничтожили замаскированный наблюдательный пункт под Белогоровкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили наблюдательный пункт корректировщиков огня ВСУ под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районе населенного пункта Белогоровка ВС РФ был вскрыт и уничтожен замаскированный наблюдательный пункт, с которого велась корректировка артиллерийского огня", – сообщил Марочко.
По его словам, в наблюдательном пункте были уничтожены группа военнослужащих ВСУ, средства связи и наблюдения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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