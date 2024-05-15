https://ria.ru/20240515/malayziya-1946212245.html

В Малайзии хотят развивать отношения с Россией

В Малайзии хотят развивать отношения с Россией - РИА Новости, 15.05.2024

В Малайзии хотят развивать отношения с Россией

В Малайзии хотели бы интенсифицировать обмены с Россией во многих отраслях: в торговле, сельском хозяйстве и туризме, ведь сейчас российские путешественники... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

2024-05-15T17:38

россия

малайзия

таиланд

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. В Малайзии хотели бы интенсифицировать обмены с Россией во многих отраслях: в торговле, сельском хозяйстве и туризме, ведь сейчас российские путешественники предпочитают посещать другие страны региона, заявил председатель НПО "Международный институт углубленного изучения ислама" Масзли Малик. "Оба государства заинтересованы в улучшении и увеличении торговли между двумя странами. Мы хотели бы рассмотреть новые индустрии, например, сельское хозяйство или культурная дипломатия", - сказал он на пресс-конференции в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". По его словам, в настоящее время коммерческие обмены между Россией и Малайзией не такие интенсивные, как с другими странами. Он добавил, что стоит также обоюдно развивать и туризм. "Мы надеемся, что будет рост и расширение сотрудничества в данной индустрии... Если вы посмотрите на количество российских туристов: всего 110 тысяч российских туристов приехали в Малайзию. Если мы сравним этот поток с потоком в Таиланд или Шри-Ланку, Индонезию, то я бы сказал, что нам нужно больше работать в этом направлении", - подчеркнул Малик. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum - это площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240515/rosaviatsiya-1946118072.html

https://ria.ru/20240515/mid-1946092988.html

россия

малайзия

таиланд

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россия, малайзия, таиланд, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024