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Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками - РИА Новости, 15.05.2024
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16:33 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/makhachkala-1946187120.html
Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками
Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками - РИА Новости, 15.05.2024
Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками
Новая набережная в Редукторном поселке Махачкалы оказалась частично затоплена канализационными стоками из-за засыпки смотровых колодцев в ходе земляных работ,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:33
2024-05-15T16:33
происшествия
жкх
махачкала
каспийское море
юсуп умавов
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Новая набережная в Редукторном поселке Махачкалы оказалась частично затоплена канализационными стоками из-за засыпки смотровых колодцев в ходе земляных работ, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. Накануне махачкалинцы стали обращать внимание в соцсетях и Telegram-каналах на то, что канализация стекает на набережную в Редукторном поселке и оттуда попадает в Каспийское море. В среду в мэрии города состоялось совещание по вопросу ликвидации последствий подтопления. "По предварительной информации, авария, которая привела к затоплению части Редукторного поселка, в частности набережной, возникла из-за того, что при проведении земляных работ были засыпаны смотровые колодцы в указанном микрорайоне. Кому принадлежит данный участок, кто проводил там работы, законность передачи права собственности на данный участок – все это предстоит выяснить профильным структурам администрации совместно с правоохранительными органами, куда мы уже обратились", – сообщил Умавов. По словам мэра, представители Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения Дагестана заверили, что ситуация не попадает под категорию ЧС и предпринимаемые меры в ближайшее время приведут к положительным результатам. Градоначальник пообещал, что затопленные общественные территории будут очищены и обработаны. В частности, песок на затопленной части набережной будет обновлен. Заместитель главы Махачкалы Ислам Закарьяев заявил, что засыпке канализационного коллектора, вызвавшей прорыв хозяйственно-бытовой канализации, МВД и прокуратура дадут правовую оценку. Новую набережную с променадной, прогулочной и велосипедной дорожками в микрорайоне Редукторный в Махачкале открыли в ноябре прошлого года.
https://ria.ru/20231211/dagestan-1915026612.html
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происшествия, жкх, махачкала, каспийское море, юсуп умавов
Происшествия, ЖКХ, Махачкала, Каспийское море, Юсуп Умавов
Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками

Мэр Махачкалы Умавов: набережную частично затопило канализационными стоками

© iStock.com / Artaxerxes LonghandМахачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / Artaxerxes Longhand
Махачкала, Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Новая набережная в Редукторном поселке Махачкалы оказалась частично затоплена канализационными стоками из-за засыпки смотровых колодцев в ходе земляных работ, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.
Накануне махачкалинцы стали обращать внимание в соцсетях и Telegram-каналах на то, что канализация стекает на набережную в Редукторном поселке и оттуда попадает в Каспийское море. В среду в мэрии города состоялось совещание по вопросу ликвидации последствий подтопления.
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"По предварительной информации, авария, которая привела к затоплению части Редукторного поселка, в частности набережной, возникла из-за того, что при проведении земляных работ были засыпаны смотровые колодцы в указанном микрорайоне. Кому принадлежит данный участок, кто проводил там работы, законность передачи права собственности на данный участок – все это предстоит выяснить профильным структурам администрации совместно с правоохранительными органами, куда мы уже обратились", – сообщил Умавов.
По словам мэра, представители Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения Дагестана заверили, что ситуация не попадает под категорию ЧС и предпринимаемые меры в ближайшее время приведут к положительным результатам. Градоначальник пообещал, что затопленные общественные территории будут очищены и обработаны. В частности, песок на затопленной части набережной будет обновлен.
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Заместитель главы Махачкалы Ислам Закарьяев заявил, что засыпке канализационного коллектора, вызвавшей прорыв хозяйственно-бытовой канализации, МВД и прокуратура дадут правовую оценку.
Новую набережную с променадной, прогулочной и велосипедной дорожками в микрорайоне Редукторный в Махачкале открыли в ноябре прошлого года.
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