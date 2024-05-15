https://ria.ru/20240515/makhachkala-1946187120.html

Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками

Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками - РИА Новости, 15.05.2024

Новую набережную в Махачкале частично затопило канализационными стоками

Новая набережная в Редукторном поселке Махачкалы оказалась частично затоплена канализационными стоками из-за засыпки смотровых колодцев в ходе земляных работ,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:33

2024-05-15T16:33

2024-05-15T16:33

происшествия

жкх

махачкала

каспийское море

юсуп умавов

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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Новая набережная в Редукторном поселке Махачкалы оказалась частично затоплена канализационными стоками из-за засыпки смотровых колодцев в ходе земляных работ, сообщил глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. Накануне махачкалинцы стали обращать внимание в соцсетях и Telegram-каналах на то, что канализация стекает на набережную в Редукторном поселке и оттуда попадает в Каспийское море. В среду в мэрии города состоялось совещание по вопросу ликвидации последствий подтопления. "По предварительной информации, авария, которая привела к затоплению части Редукторного поселка, в частности набережной, возникла из-за того, что при проведении земляных работ были засыпаны смотровые колодцы в указанном микрорайоне. Кому принадлежит данный участок, кто проводил там работы, законность передачи права собственности на данный участок – все это предстоит выяснить профильным структурам администрации совместно с правоохранительными органами, куда мы уже обратились", – сообщил Умавов. По словам мэра, представители Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения Дагестана заверили, что ситуация не попадает под категорию ЧС и предпринимаемые меры в ближайшее время приведут к положительным результатам. Градоначальник пообещал, что затопленные общественные территории будут очищены и обработаны. В частности, песок на затопленной части набережной будет обновлен. Заместитель главы Махачкалы Ислам Закарьяев заявил, что засыпке канализационного коллектора, вызвавшей прорыв хозяйственно-бытовой канализации, МВД и прокуратура дадут правовую оценку. Новую набережную с променадной, прогулочной и велосипедной дорожками в микрорайоне Редукторный в Махачкале открыли в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20231211/dagestan-1915026612.html

https://ria.ru/20240206/nepogoda-1925655704.html

https://ria.ru/20240501/signal-1943292060.html

махачкала

каспийское море

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происшествия, жкх, махачкала, каспийское море, юсуп умавов