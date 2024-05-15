https://ria.ru/20240515/liksutov-1946240233.html
Москва работает над созданием нового поезда метро, заявил Ликсутов
Москва работает над созданием нового поезда метро, заявил Ликсутов - РИА Новости, 15.05.2024
Москва работает над созданием нового поезда метро, заявил Ликсутов
Москва работает над созданием нового поезда метро, который должен появиться в 2026 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:37
2024-05-15T18:37
2024-05-15T18:37
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва работает над созданием нового поезда метро, который должен появиться в 2026 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Мы уже сегодня работаем над поездом Москва-2026, уже есть техническое задание для вагоностроителей, для того чтобы этот новый поезд Москва-2026 появился в 2026 году", - рассказал Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24". Заммэра отметил, что каждый день ведётся работа над тем, чтобы подвижной состав был более тихим, безопасным и удобным.
https://ria.ru/20240314/liksutov-1932707089.html
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
Москва работает над созданием нового поезда метро, заявил Ликсутов
Максим Ликсутов: Москва работает над созданием нового поезда метро