https://ria.ru/20240515/liksutov-1946240233.html

Москва работает над созданием нового поезда метро, заявил Ликсутов

Москва работает над созданием нового поезда метро, заявил Ликсутов - РИА Новости, 15.05.2024

Москва работает над созданием нового поезда метро, заявил Ликсутов

Москва работает над созданием нового поезда метро, который должен появиться в 2026 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:37

2024-05-15T18:37

2024-05-15T18:37

общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва работает над созданием нового поезда метро, который должен появиться в 2026 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Мы уже сегодня работаем над поездом Москва-2026, уже есть техническое задание для вагоностроителей, для того чтобы этот новый поезд Москва-2026 появился в 2026 году", - рассказал Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24". Заммэра отметил, что каждый день ведётся работа над тем, чтобы подвижной состав был более тихим, безопасным и удобным.

https://ria.ru/20240314/liksutov-1932707089.html

москва

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общество, москва, максим ликсутов