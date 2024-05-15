Небензя напомнил, что Зеленский 21 мая потеряет легитимность
Небензя: Зеленский теряет легитимность 21 мая
© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене. Архивное фото
ООН, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет легитимность 21 мая, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
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"В украинских же соцсетях, до которых репрессивная машина Зеленского ещё пока не добралась, все громче звучит крамольный некогда вопрос: а за что украинцам воевать? И за кого? За обнаглевшего и погрязшего в коррупции киевского главаря и его клику, который попрал собственную конституцию и теряет даже формальную легитимность уже 21 мая? За западные геополитические интересы по ослаблению России?", — сказал дипломат.
Он указал, что сегодня украинцы сталкиваются с качественно новым этапом нарушения своих прав.
"Так, буквально через пару дней – 18 мая фактически бесправными станут украинские мужчины призывного возраста. Со вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы. И тем не менее, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов", — заявил Небензя.
По его словам, это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, "ведь согласно их "картине мира" украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну".
"На деле же только в Румынию, как стало известно, незаконно сбежали 11 тысяч мужчин призывного возраста. 19 человек при этом погибли. Чтобы убежать из страны, потенциальные призывники бросают на границе свои автомобили, переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости, чтобы обмануть своих пограничников", — отметил постпред.
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