https://ria.ru/20240515/legitimnost-1946023005.html

Небензя напомнил, что Зеленский 21 мая потеряет легитимность

Небензя напомнил, что Зеленский 21 мая потеряет легитимность - РИА Новости, 15.05.2024

Небензя напомнил, что Зеленский 21 мая потеряет легитимность

Владимир Зеленский теряет легитимность 21 мая, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:11

2024-05-15T00:11

2024-05-15T05:42

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ООН, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет легитимность 21 мая, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя."В украинских же соцсетях, до которых репрессивная машина Зеленского ещё пока не добралась, все громче звучит крамольный некогда вопрос: а за что украинцам воевать? И за кого? За обнаглевшего и погрязшего в коррупции киевского главаря и его клику, который попрал собственную конституцию и теряет даже формальную легитимность уже 21 мая? За западные геополитические интересы по ослаблению России?", — сказал дипломат.Он указал, что сегодня украинцы сталкиваются с качественно новым этапом нарушения своих прав."Так, буквально через пару дней – 18 мая фактически бесправными станут украинские мужчины призывного возраста. Со вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы. И тем не менее, уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов", — заявил Небензя. По его словам, это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, "ведь согласно их "картине мира" украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну"."На деле же только в Румынию, как стало известно, незаконно сбежали 11 тысяч мужчин призывного возраста. 19 человек при этом погибли. Чтобы убежать из страны, потенциальные призывники бросают на границе свои автомобили, переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости, чтобы обмануть своих пограничников", — отметил постпред.

https://ria.ru/20240322/nebenzya-1935035073.html

https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html

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в мире, россия, украина, румыния, владимир зеленский, василий небензя, оон