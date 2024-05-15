https://ria.ru/20240515/lavrov-1946070823.html

Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане

Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане - РИА Новости, 15.05.2024

Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:32

2024-05-15T10:32

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях мероприятия он также проедет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."20-21 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также вопросы международной и региональной повестке дня", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что "на полях СМИД ШОС министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч".

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астана, шос, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире