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Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане - РИА Новости, 15.05.2024
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10:32 15.05.2024 (обновлено: 10:43 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/lavrov-1946070823.html
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане - РИА Новости, 15.05.2024
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:32
2024-05-15T10:43
астана
шос
россия
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях мероприятия он также проедет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."20-21 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также вопросы международной и региональной повестке дня", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что "на полях СМИД ШОС министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч".
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астана, шос, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Астана, ШОС, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане

Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях мероприятия он также проедет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"20-21 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также вопросы международной и региональной повестке дня", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что "на полях СМИД ШОС министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч".
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АстанаШОСРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваВ мире
 
 
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