https://ria.ru/20240515/lavrov-1946070823.html
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане - РИА Новости, 15.05.2024
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:32
2024-05-15T10:32
2024-05-15T10:43
астана
шос
россия
сергей лавров
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях мероприятия он также проедет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."20-21 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также вопросы международной и региональной повестке дня", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что "на полях СМИД ШОС министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч".
https://ria.ru/20240515/mnogopolyarnyy_mir-1946027580.html
астана
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, шос, россия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Астана, ШОС, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане
Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД ШОС в Астане
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 мая примет участие в заседании СМИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, на полях мероприятия он также проедет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"20-21 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Главы внешнеполитических ведомств обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития объединения, а также вопросы международной и региональной повестке дня", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что "на полях СМИД ШОС министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч".