https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946044816.html

Обязанности Цивилева будет исполнять первый замгубернатора Середюк

Обязанности Цивилева будет исполнять первый замгубернатора Середюк - РИА Новости, 15.05.2024

Обязанности Цивилева будет исполнять первый замгубернатора Середюк

Исполнение обязанностей губернатора Кузбасса вместо ставшего министром энергетики Российской Федерации Сергей Цивилева осуществляет председатель правительства... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T06:31

2024-05-15T06:31

2024-05-15T08:21

политика

кемеровская область

россия

сергей цивилев

илья середюк

михаил мишустин

госдума рф

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КЕМЕРОВО, 15 мая – РИА Новости. Исполнение обязанностей губернатора Кузбасса вместо ставшего министром энергетики Российской Федерации Сергей Цивилева осуществляет председатель правительства региона Илья Середюк, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Кемеровской области.В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Во вторник Госдума проголосовала за утверждение губернатора Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ."В соответствии с Уставом Кемеровской области – Кузбасса до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, исполнение обязанностей Губернатора Кузбасса осуществляет председатель Правительства Кузбасса Середюк И.В (Илья Владимирович – ред.)", – сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

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политика, кемеровская область, россия, сергей цивилев, илья середюк, михаил мишустин, госдума рф