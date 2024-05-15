Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу
Врио курского губернатора назвал обеспечение безопасности главной задачей
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиВрио Губернатора Курской области Алексей Смирнов
Врио Губернатора Курской области Алексей Смирнов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона первоочередной задачей.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Смирнова врио губернатора Курской области, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Ранее регион возглавлял Роман Старовойт, он назначен главой министерства транспорта РФ.
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"Занимая новый ответственный пост, я ставлю перед собой и своими коллегами первоочередную задачу обеспечения безопасности жителей и гостей региона", - написал Смирнов. Он отметил, что правительство Курской области и все органы власти "продолжают работать в штатном режиме, учитывая оперативную обстановку". Смирнов добавил, что намерен обратить особое внимание на сохранение и наращивание достигнутых темпов роста экономики, продолжение реализации национальных проектов.
"Для меня было огромной честью на протяжении более чем пяти лет работать в одной команде с Романом Владимировичем Старовойтом", - подчеркнул Смирнов.
Смирнов до назначения врио губернатора являлся первым заместителем губернатора - председателем правительства Курской области.
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