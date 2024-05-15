https://ria.ru/20240515/kursk-1946225602.html

Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу

Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу - РИА Новости, 15.05.2024

Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:08

2024-05-15T18:08

2024-05-15T18:08

политика

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

роман старовойт

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РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона первоочередной задачей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Смирнова врио губернатора Курской области, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Ранее регион возглавлял Роман Старовойт, он назначен главой министерства транспорта РФ. "Занимая новый ответственный пост, я ставлю перед собой и своими коллегами первоочередную задачу обеспечения безопасности жителей и гостей региона", - написал Смирнов. Он отметил, что правительство Курской области и все органы власти "продолжают работать в штатном режиме, учитывая оперативную обстановку". Смирнов добавил, что намерен обратить особое внимание на сохранение и наращивание достигнутых темпов роста экономики, продолжение реализации национальных проектов. "Для меня было огромной честью на протяжении более чем пяти лет работать в одной команде с Романом Владимировичем Старовойтом", - подчеркнул Смирнов. Смирнов до назначения врио губернатора являлся первым заместителем губернатора - председателем правительства Курской области.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , роман старовойт