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Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу - РИА Новости, 15.05.2024
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18:08 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/kursk-1946225602.html
Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу
Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу - РИА Новости, 15.05.2024
Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:08
2024-05-15T18:08
политика
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
роман старовойт
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РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона первоочередной задачей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Смирнова врио губернатора Курской области, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Ранее регион возглавлял Роман Старовойт, он назначен главой министерства транспорта РФ. "Занимая новый ответственный пост, я ставлю перед собой и своими коллегами первоочередную задачу обеспечения безопасности жителей и гостей региона", - написал Смирнов. Он отметил, что правительство Курской области и все органы власти "продолжают работать в штатном режиме, учитывая оперативную обстановку". Смирнов добавил, что намерен обратить особое внимание на сохранение и наращивание достигнутых темпов роста экономики, продолжение реализации национальных проектов. "Для меня было огромной честью на протяжении более чем пяти лет работать в одной команде с Романом Владимировичем Старовойтом", - подчеркнул Смирнов. Смирнов до назначения врио губернатора являлся первым заместителем губернатора - председателем правительства Курской области.
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политика, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , роман старовойт
Политика, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Роман Старовойт
Врио курского губернатора назвал свою первоочередную задачу

Врио курского губернатора назвал обеспечение безопасности главной задачей

© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиВрио Губернатора Курской области Алексей Смирнов
Врио Губернатора Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Врио Губернатора Курской области Алексей Смирнов. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале назвал обеспечение безопасности жителей и гостей региона первоочередной задачей.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Смирнова врио губернатора Курской области, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Ранее регион возглавлял Роман Старовойт, он назначен главой министерства транспорта РФ.
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"Занимая новый ответственный пост, я ставлю перед собой и своими коллегами первоочередную задачу обеспечения безопасности жителей и гостей региона", - написал Смирнов. Он отметил, что правительство Курской области и все органы власти "продолжают работать в штатном режиме, учитывая оперативную обстановку". Смирнов добавил, что намерен обратить особое внимание на сохранение и наращивание достигнутых темпов роста экономики, продолжение реализации национальных проектов.
"Для меня было огромной честью на протяжении более чем пяти лет работать в одной команде с Романом Владимировичем Старовойтом", - подчеркнул Смирнов.
Смирнов до назначения врио губернатора являлся первым заместителем губернатора - председателем правительства Курской области.
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