https://ria.ru/20240515/kultura-1946029374.html
Путин отметил рост интереса к китайской культуре и искусству в России
Путин отметил рост интереса к китайской культуре и искусству в России - РИА Новости, 15.05.2024
Путин отметил рост интереса к китайской культуре и искусству в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в российском обществе высок интерес к китайской культуре и искусству. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:32
2024-05-15T01:32
2024-05-15T01:32
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в российском обществе высок интерес к китайской культуре и искусству. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "В современном российском обществе интерес к китайской культуре и искусству также высок", - заявил российский лидер.
https://ria.ru/20240515/traditsii-1946028397.html
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владимир путин, россия, китай
Владимир Путин, Россия, Китай
Путин отметил рост интереса к китайской культуре и искусству в России
Путин: в российском обществе высок интерес к китайской культуре и искусству