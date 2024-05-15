https://ria.ru/20240515/kultura-1946029374.html

Путин отметил рост интереса к китайской культуре и искусству в России

Путин отметил рост интереса к китайской культуре и искусству в России - РИА Новости, 15.05.2024

Путин отметил рост интереса к китайской культуре и искусству в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в российском обществе высок интерес к китайской культуре и искусству. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:32

2024-05-15T01:32

2024-05-15T01:32

владимир путин

россия

китай

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в российском обществе высок интерес к китайской культуре и искусству. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "В современном российском обществе интерес к китайской культуре и искусству также высок", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240515/traditsii-1946028397.html

россия

китай

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владимир путин, россия, китай