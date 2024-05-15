https://ria.ru/20240515/koronavirus-1946070065.html

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах коронавируса

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах коронавируса - РИА Новости, 15.05.2024

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах коронавируса

Новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:27

2024-05-15T10:27

2024-05-15T10:27

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. Согласно данным международной базы GISAID, отмечается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам "FLiRT", в странах мира с 22 апреля, пояснили в пресс-службе. По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире, уточнили в ведомстве. "В настоящее время на территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов "FLiRT", в т.ч. KP.2", - говорится в сообщении. По результатам мониторинга в настоящее время на территории России доминирующим вариантами являются JN.1 – 88%, отметили в пресс-службе. Варианты "FLiRT" являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству "омикрон", подчеркнули в Роспотребнадзоре. Характерными симптомами для заболевания, вызванного вариантом "FLiRT", являются: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)