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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах коронавируса
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах коронавируса - РИА Новости, 15.05.2024
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах коронавируса
Новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:27
2024-05-15T10:27
2024-05-15T10:27
общество
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале. Согласно данным международной базы GISAID, отмечается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам "FLiRT", в странах мира с 22 апреля, пояснили в пресс-службе. По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире, уточнили в ведомстве. "В настоящее время на территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов "FLiRT", в т.ч. KP.2", - говорится в сообщении. По результатам мониторинга в настоящее время на территории России доминирующим вариантами являются JN.1 – 88%, отметили в пресс-службе. Варианты "FLiRT" являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству "омикрон", подчеркнули в Роспотребнадзоре. Характерными симптомами для заболевания, вызванного вариантом "FLiRT", являются: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новых штаммах коронавируса
Роспотребнадзор: в России не выявили новую группу штаммов коронавируса "FLiRT"
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале
.
Согласно данным международной базы GISAID, отмечается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам "FLiRT", в странах мира с 22 апреля, пояснили в пресс-службе. По предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире, уточнили в ведомстве.
"В настоящее время на территории РФ не обнаружено ни одной последовательности вариантов "FLiRT", в т.ч. KP.2", - говорится в сообщении.
По результатам мониторинга в настоящее время на территории России доминирующим вариантами являются JN.1 – 88%, отметили в пресс-службе.
Варианты "FLiRT" являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству "омикрон", подчеркнули в Роспотребнадзоре. Характерными симптомами для заболевания, вызванного вариантом "FLiRT", являются: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния, добавили в ведомстве.