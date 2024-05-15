https://ria.ru/20240515/kitay-1946048404.html

Эксперт проанализировал значение визита Путина в Китай

Эксперт проанализировал значение визита Путина в Китай - РИА Новости, 15.05.2024

Эксперт проанализировал значение визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай отражает углубление стратегического партнерства и политического взаимодоверия между Пекином и Москвой, заявил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:51

2024-05-15T07:51

2024-05-15T07:51

китай

пекин

россия

владимир путин

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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай отражает углубление стратегического партнерства и политического взаимодоверия между Пекином и Москвой, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан, Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине. "То, что президент Путин выбрал Китай для своего первого зарубежного визита после переизбрания, отражает углубление китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и дальнейшее повышение уровня политического взаимного доверия между Китаем и Россией", - сказал эксперт. По словам Чжэн Аньгуана, визит Путина также отражает важность и необходимость политической и стратегической координации между Пекином и Москвой. Эксперт отметил, что у двух стран есть конкретное пространство для сотрудничества в сферах экономики и торговли, инфраструктуры, новой энергетики, аэрокосмической отрасли, а также в области межличностного и культурного обмена. "Лидеры двух стран, вероятно, проведут диалог по таким вопросам, как экономическое и торговое сотрудничество, региональные горячие точки и международная безопасность, а также расширение межличностных и культурных обменов", - добавил он.

https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html

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китай, пекин, россия, владимир путин