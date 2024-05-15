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Путин пообещал налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях
Путин пообещал налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях - РИА Новости, 15.05.2024
Путин пообещал налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в промышленности, космосе, мирном атоме и других... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:49
2024-05-15T01:49
2024-05-15T01:49
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в промышленности, космосе, мирном атоме и других инновационных отраслях. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Что касается наших планов, то будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях", - сказал президент.
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин пообещал налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях
Путин: Россия и Китай будут налаживать взаимодействие в промышленности и космосе