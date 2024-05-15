https://ria.ru/20240515/kitay-1946031097.html

Путин пообещал налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях

Путин пообещал налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях - РИА Новости, 15.05.2024

Путин пообещал налаживать с Китаем более тесные связи во многих отраслях

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в промышленности, космосе, мирном атоме и других... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:49

2024-05-15T01:49

2024-05-15T01:49

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в промышленности, космосе, мирном атоме и других инновационных отраслях. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Что касается наших планов, то будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях", - сказал президент.

https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1902976758.html

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китай

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2024

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россия, китай, владимир путин