https://ria.ru/20240515/khischeniya-1946059436.html

Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег

Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег - РИА Новости, 15.05.2024

Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:38

2024-05-15T09:38

2024-05-15T09:40

жкх

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александр дубинский

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виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Премьер Украины Денис Шмыгаль 23 апреля заявил, что правительство с начала года выделило почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений. "Как выясняется, в Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров. Запредельный цинизм этих хищений в том, что осуществлялись они непосредственно в прифронтовой зоне, где существовала прямая угроза вторжения. Которое произошло", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, заниматься хищением можно только понимая, что проверить работы никто не сможет – так как они будут уничтожены, или захвачены противником. "То есть, мы имеем дело не только с хищением, но и вероятным саботажем и госизменой – созданием условий для беспрепятственного вхождения врага на территорию Украины… На сегодня из-за отсутствия оборонных рубежей, деньги на строительство которых расхитила власть, потеряны 11 сел Харьковской области за три дня", - добавил Дубинский. Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html

https://ria.ru/20240324/zuby-1935477557.html

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жкх, харьковская область, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины, верховная рада украины