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Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег - РИА Новости, 15.05.2024
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09:38 15.05.2024 (обновлено: 09:40 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/khischeniya-1946059436.html
Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег
Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег - РИА Новости, 15.05.2024
Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:38
2024-05-15T09:40
жкх
харьковская область
украина
россия
александр дубинский
владимир зеленский
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Премьер Украины Денис Шмыгаль 23 апреля заявил, что правительство с начала года выделило почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений. "Как выясняется, в Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров. Запредельный цинизм этих хищений в том, что осуществлялись они непосредственно в прифронтовой зоне, где существовала прямая угроза вторжения. Которое произошло", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его словам, заниматься хищением можно только понимая, что проверить работы никто не сможет – так как они будут уничтожены, или захвачены противником. "То есть, мы имеем дело не только с хищением, но и вероятным саботажем и госизменой – созданием условий для беспрепятственного вхождения врага на территорию Украины… На сегодня из-за отсутствия оборонных рубежей, деньги на строительство которых расхитила власть, потеряны 11 сел Харьковской области за три дня", - добавил Дубинский. Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html
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жкх, харьковская область, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
ЖКХ, Харьковская область, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег

Главу Харьковской области обвинили в хищении денег на строительстве укреплений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области
Рабочие устанавливают зубы драконаи недалеко от границы с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 23 апреля заявил, что правительство с начала года выделило почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений.
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13 мая, 03:40
"Как выясняется, в Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров. Запредельный цинизм этих хищений в том, что осуществлялись они непосредственно в прифронтовой зоне, где существовала прямая угроза вторжения. Которое произошло", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, заниматься хищением можно только понимая, что проверить работы никто не сможет – так как они будут уничтожены, или захвачены противником.
"То есть, мы имеем дело не только с хищением, но и вероятным саботажем и госизменой – созданием условий для беспрепятственного вхождения врага на территорию Украины… На сегодня из-за отсутствия оборонных рубежей, деньги на строительство которых расхитила власть, потеряны 11 сел Харьковской области за три дня", - добавил Дубинский.
Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
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Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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ЖКХХарьковская областьУкраинаРоссияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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