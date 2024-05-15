Депутат Рады обвинил главу Харьковской области в хищении денег
Главу Харьковской области обвинили в хищении денег на строительстве укреплений
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил глава Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 23 апреля заявил, что правительство с начала года выделило почти 1 миллиард долларов на строительство фортификационных сооружений.
"Как выясняется, в Харьковской области губернатор раздавал миллионные подряды на строительство фортификаций фирмам-пустышкам, не получавшим до этого никаких тендеров. Запредельный цинизм этих хищений в том, что осуществлялись они непосредственно в прифронтовой зоне, где существовала прямая угроза вторжения. Которое произошло", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По его словам, заниматься хищением можно только понимая, что проверить работы никто не сможет – так как они будут уничтожены, или захвачены противником.
"То есть, мы имеем дело не только с хищением, но и вероятным саботажем и госизменой – созданием условий для беспрепятственного вхождения врага на территорию Украины… На сегодня из-за отсутствия оборонных рубежей, деньги на строительство которых расхитила власть, потеряны 11 сел Харьковской области за три дня", - добавил Дубинский.
Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.