https://ria.ru/20240515/khezbolla-1946117862.html

Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля

Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля - РИА Новости, 15.05.2024

Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило более 100 ракет в направлении израильских базы и казарм около ливано-израильской границы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:15

2024-05-15T13:15

2024-05-15T13:25

израиль

хезболла

в мире

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило более 100 ракет в направлении израильских базы и казарм около ливано-израильской границы, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник."Была выпущена ракетная очередь по израильской базе Мерон. По информации, залп был большой и состоял из более чем 100 ракет, также тяжелыми ракетами были обстреляны израильские казармы", - сказал источник.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240506/khezbolla-1944073582.html

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израиль, хезболла, в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году