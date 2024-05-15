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Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля - РИА Новости, 15.05.2024
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13:15 15.05.2024 (обновлено: 13:25 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/khezbolla-1946117862.html
Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля
Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля - РИА Новости, 15.05.2024
Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило более 100 ракет в направлении израильских базы и казарм около ливано-израильской границы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:15
2024-05-15T13:25
израиль
хезболла
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило более 100 ракет в направлении израильских базы и казарм около ливано-израильской границы, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник."Была выпущена ракетная очередь по израильской базе Мерон. По информации, залп был большой и состоял из более чем 100 ракет, также тяжелыми ракетами были обстреляны израильские казармы", - сказал источник.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240506/khezbolla-1944073582.html
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израиль, хезболла, в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Хезболла, В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: "Хезболла" выпустила более ста ракет в направлении Израиля

"Хезболла" выпустила более 100 ракет в направлении израильских базы и казарм

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 15 мая - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило более 100 ракет в направлении израильских базы и казарм около ливано-израильской границы, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Была выпущена ракетная очередь по израильской базе Мерон. По информации, залп был большой и состоял из более чем 100 ракет, также тяжелыми ракетами были обстреляны израильские казармы", - сказал источник.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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ИзраильХезболлаВ миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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