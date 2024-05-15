https://ria.ru/20240515/kharkov-1946117849.html

ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024

ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило в среду... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:14

2024-05-15T13:14

2024-05-15T13:18

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

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Кирилл Волков

харьковская область, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина