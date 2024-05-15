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ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило в среду... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:14
2024-05-15T13:14
2024-05-15T13:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
Минобороны: ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области