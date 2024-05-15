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ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 15.05.2024 (обновлено: 13:18 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/kharkov-1946117849.html
ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2024
ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило в среду... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:14
2024-05-15T13:18
специальная военная операция на украине
харьковская область
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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харьковская область, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

Минобороны: ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сводке военного ведомства.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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