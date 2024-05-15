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Проекты в Хабаровском крае завершит новая команда, сообщил Дегтярев - РИА Новости, 15.05.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
04:44 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/khabarovskiy_kray-1946040528.html
Проекты в Хабаровском крае завершит новая команда, сообщил Дегтярев
Проекты в Хабаровском крае завершит новая команда, сообщил Дегтярев - РИА Новости, 15.05.2024
Проекты в Хабаровском крае завершит новая команда, сообщил Дегтярев
Начатые проекты в Хабаровском крае предстоит завершить новой команде, сообщил покинувший пост губернатора региона и назначенный на должность министра спорта РФ... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:44
2024-05-15T04:44
хабаровский край
политика
хабаровский край
михаил дегтярев
госдума рф
россия
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ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Начатые проекты в Хабаровском крае предстоит завершить новой команде, сообщил покинувший пост губернатора региона и назначенный на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярев. "Уважаемые жители Хабаровского края! Искренне благодарю всех, кто меня поддержал в сентябре 2021 года на выборах. Мы, начиная с 20 июля 2020 года, вместе с вами ставили амбициозные цели и дружно шли к ним. Четыре года я и моя команда каждый день работали над тем, чтобы жизнь в крае становилась лучше и наш регион стал настоящим форпостом на востоке России. Нам многое удалось реализовать благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду моих соратников и поддержке президента и правительства России! Еще больше проектов мы начали в Хабаровском крае, и их предстоит завершить новой команде", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в числе проектов и объединенная набережная, и кампус, и художественный музей, и Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга, и Малмыжский ГОК, и БАМ 2.0, и ТМ-35, и десятки других. Кроме того, президентом России утверждены мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. "За четыре года я стал настоящим дальневосточником и патриотом края. Мне удалось пожать руку сотням тысяч людей, пролететь и проехать сотни тысяч километров по огромному краю. Уверен, Хабаровский край ждет великое будущее! Желаю веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас объединяет", - заключил Дегтярев. Во вторник, 14 мая, Госдума утвердила кандидатуру губернатора Хабаровского края на должность министра спорта. Указ президента России подписан. Дегтярев был назначен врио губернатора края 20 июля 2020 года, ранее он был председателем комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В сентябре 2021 года он стал официально главой региона после прошедших выборов. Общее число избирателей в Хабаровском крае на тот момент составляло 958 412 человек (явка - 43,82%). За Дегтярева отдали голоса - 237 818 жителей региона (56,77%). Изначально хотели бороться за губернаторское кресло восемь человек, позже осталось четыре кандидата.
https://rsport.ria.ru/20240514/degtyarev-1945939805.html
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политика, хабаровский край, михаил дегтярев, госдума рф, россия, хабаровск
Хабаровский край, Политика, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Госдума РФ, Россия, Хабаровск
Проекты в Хабаровском крае завершит новая команда, сообщил Дегтярев

Дегтярев: проекты в Хабаровском крае предстоит завершить новой команде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярев в Государственной Думе РФ
Кандидат на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярев в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кандидат на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярев в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 15 мая - РИА Новости. Начатые проекты в Хабаровском крае предстоит завершить новой команде, сообщил покинувший пост губернатора региона и назначенный на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярев.
«
"Уважаемые жители Хабаровского края! Искренне благодарю всех, кто меня поддержал в сентябре 2021 года на выборах. Мы, начиная с 20 июля 2020 года, вместе с вами ставили амбициозные цели и дружно шли к ним. Четыре года я и моя команда каждый день работали над тем, чтобы жизнь в крае становилась лучше и наш регион стал настоящим форпостом на востоке России. Нам многое удалось реализовать благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду моих соратников и поддержке президента и правительства России! Еще больше проектов мы начали в Хабаровском крае, и их предстоит завершить новой команде", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в числе проектов и объединенная набережная, и кампус, и художественный музей, и Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга, и Малмыжский ГОК, и БАМ 2.0, и ТМ-35, и десятки других. Кроме того, президентом России утверждены мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
"За четыре года я стал настоящим дальневосточником и патриотом края. Мне удалось пожать руку сотням тысяч людей, пролететь и проехать сотни тысяч километров по огромному краю. Уверен, Хабаровский край ждет великое будущее! Желаю веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас объединяет", - заключил Дегтярев.
Во вторник, 14 мая, Госдума утвердила кандидатуру губернатора Хабаровского края на должность министра спорта. Указ президента России подписан.
Дегтярев был назначен врио губернатора края 20 июля 2020 года, ранее он был председателем комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В сентябре 2021 года он стал официально главой региона после прошедших выборов. Общее число избирателей в Хабаровском крае на тот момент составляло 958 412 человек (явка - 43,82%). За Дегтярева отдали голоса - 237 818 жителей региона (56,77%). Изначально хотели бороться за губернаторское кресло восемь человек, позже осталось четыре кандидата.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий на дискуссионной сессии Образ будущего страны: Борьба за умы молодежи форума Территория смыслов в Московской области
Слуцкий уверен, что Дегтярев справится с задачей развития спорта
Вчера, 17:09
 
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