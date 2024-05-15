https://ria.ru/20240515/khabarovskiy-1946066918.html
Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края
Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:05
2024-05-15T10:05
2024-05-15T10:20
хабаровский край
дмитрий демешин
политика
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба Кремля."Постановляю: Назначить Демешина Дмитрия Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, дмитрий демешин, политика, владимир путин, россия
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Политика, Владимир Путин, Россия
Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края
Президент Путин назначил Дмитрия Демешина врио губернатора Хабаровского края