https://ria.ru/20240515/khabarovskiy-1946066918.html

Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края

Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:05

2024-05-15T10:05

2024-05-15T10:20

хабаровский край

дмитрий демешин

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба Кремля."Постановляю: Назначить Демешина Дмитрия Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240515/khabarovskiy_kray-1946040528.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

хабаровский край, дмитрий демешин, политика, владимир путин, россия