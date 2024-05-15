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В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб - РИА Новости, 15.05.2024
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Республика Татарстан
 
12:35 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/khab-1946104536.html
В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб
В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб - РИА Новости, 15.05.2024
В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб
Соглашение о создании на территории Татарстана сухопутного зернового хаба подписали в среду премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:35
2024-05-15T12:35
республика татарстан
экономика
россия
китай
узбекистан
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Соглашение о создании на территории Татарстана сухопутного зернового хаба подписали в среду премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич на полях XV международного экономического форума KazanForum, сообщает пресс-служба правительства республики. "Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год", - говорится в сообщении. Сухопутный зерновой хаб расположится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели "Зерно+" и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов. Отмечается, что специализированные контейнеры-зерновозы с грузами будут отправляться из нового зернового хаба в экспортном направлении, а обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий. Грузовая база создаваемого хаба – зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО. Целевые рынки поставок – Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года KazanForum получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html
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экономика, россия, китай, узбекистан, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан), россия — исламский мир: kazanforum 2024
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Китай, Узбекистан, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Республика Татарстан (Татарстан), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкСоглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии подписали премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и гендиректор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич
Соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии подписали премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и гендиректор группы компаний Новый сухопутный зерновой коридор Юрий Маневич
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Соглашение о создании на территории Татарстана сухопутного зернового хаба подписали в среду премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич на полях XV международного экономического форума KazanForum, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год", - говорится в сообщении.
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Сухопутный зерновой хаб расположится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели "Зерно+" и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов.
Отмечается, что специализированные контейнеры-зерновозы с грузами будут отправляться из нового зернового хаба в экспортном направлении, а обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий.
Грузовая база создаваемого хаба – зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО. Целевые рынки поставок – Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года KazanForum получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Республика ТатарстанЭкономикаРоссияКитайУзбекистанМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничестваРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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