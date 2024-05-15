В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкСоглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии подписали премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и гендиректор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Соглашение о создании на территории Татарстана сухопутного зернового хаба подписали в среду премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич на полях XV международного экономического форума KazanForum, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год", - говорится в сообщении.
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Сухопутный зерновой хаб расположится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели "Зерно+" и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов.
Отмечается, что специализированные контейнеры-зерновозы с грузами будут отправляться из нового зернового хаба в экспортном направлении, а обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий.
Грузовая база создаваемого хаба – зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО. Целевые рынки поставок – Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года KazanForum получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.