https://ria.ru/20240515/khab-1946104536.html

В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб

В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб - РИА Новости, 15.05.2024

В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб

Соглашение о создании на территории Татарстана сухопутного зернового хаба подписали в среду премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:35

2024-05-15T12:35

2024-05-15T12:35

республика татарстан

экономика

россия

китай

узбекистан

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Соглашение о создании на территории Татарстана сухопутного зернового хаба подписали в среду премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич на полях XV международного экономического форума KazanForum, сообщает пресс-служба правительства республики. "Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год", - говорится в сообщении. Сухопутный зерновой хаб расположится недалеко от международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели "Зерно+" и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов. Отмечается, что специализированные контейнеры-зерновозы с грузами будут отправляться из нового зернового хаба в экспортном направлении, а обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления и компоненты для татарстанских предприятий. Грузовая база создаваемого хаба – зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО. Целевые рынки поставок – Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тысяч TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год будут поступать на региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года KazanForum получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240421/vystavka-1941372329.html

https://ria.ru/20240510/tatarstan-1945064701.html

россия

китай

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, китай, узбекистан, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан), россия — исламский мир: kazanforum 2024