https://ria.ru/20240515/kazan-1946133055.html

Россия может выйти в лидеры экспортеров халяльной продукции

Россия может выйти в лидеры экспортеров халяльной продукции - РИА Новости, 15.05.2024

Россия может выйти в лидеры экспортеров халяльной продукции

Россия может выйти в лидеры среди экспортеров халяльной продукции, сообщил РИА Новости глава ТПП РФ Сергей Катырин в кулуарах Международного экономического... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:56

2024-05-15T13:56

2024-05-15T13:56

экономика

россия

сергей катырин

марат хуснуллин

торгово-промышленная палата рф

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россия может выйти в лидеры среди экспортеров халяльной продукции, сообщил РИА Новости глава ТПП РФ Сергей Катырин в кулуарах Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum". "В период с 2018 по 2023 годы Россия в целом увеличила экспорт халяльной продукции на 38%",- сказал он, добавив, что это произошло несмотря на то, что в 2023 году наблюдалось сокращение экспорта из-за трансформация рынка мяса птицы и сокращение поставок в Саудовскую Аравию и ОАЭ. "У нашей страны есть потенциал для нивелирования падения показателя в текущем году, а в перспективе – для выхода в лидеры среди ведущих стран-экспортеров такой продукции наряду с Бразилией, Индией, США и Австралией. Не исключаю, что это произойдет уже в течение пяти лет", – отметил собеседник агентства. По словам Катырина, для развития отрасли необходимо предпринять комплекс мер. Среди них он выделил создание благоприятного климата для производства и переработки халяльного сырья, расширение сертификационных центров для проверки соответствия продукции стандартам халяль, развитие инфраструктуры для хранения, транспортировки и перевалки товаров, развитие стратегических партнерств с мировыми лидерами в производстве халяльной продукции. "Активное продвижение российской халяльной продукции на зарубежных рынках может обеспечить участие в выставках и ярмарках, а также сотрудничество с торговыми представительствами и посольствами России за рубежом", – заключил глава ТПП РФ. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240515/forum-1946050096.html

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экономика, россия, сергей катырин, марат хуснуллин, торгово-промышленная палата рф