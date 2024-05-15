https://ria.ru/20240515/kartaturista-1946095512.html

МЭР попросило Малайзию передать список партнеров для "карты туриста"

МЭР попросило Малайзию передать список партнеров для "карты туриста" - РИА Новости, 15.05.2024

МЭР попросило Малайзию передать список партнеров для "карты туриста"

Минэкономразвития РФ обратилось к коллегам из Малайзии с просьбой передать список потенциальных финансовых партнеров для начала работы "карты туриста" между... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:59

2024-05-15T11:59

2024-05-15T14:55

экономика

технологии

россия

малайзия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центр-инвест

россия — исламский мир: kazanforum 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946152739_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_6d33ab3f56ba5adff5229cf89456bef8.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Минэкономразвития РФ обратилось к коллегам из Малайзии с просьбой передать список потенциальных финансовых партнеров для начала работы "карты туриста" между странами, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе заседания рабочей группы по туризму в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024". "Наши банки - банк "Центр-инвест" и банк МКБ прорабатывают этот проект с рядом арабских и азиатских стран. Формируются клиентские пути, схемы движения персональных данных. Начинается реальное финансовое взаимодействие и движение документации. Я бы попросил малазийских коллег проработать и передать нам список потенциальных финансовых партнеров... Давайте начнем взаимный диалог между нашими финансовыми регуляторами", - сказал Вольвач, комментируя проект "карта туриста". Он отметил, что потенциал роста взаимного туропотока между Россией и Малайзией очень высок. Однако, по его словам, в данный момент в недостаточной степени созданы условия для взаимных поездок. "Мы это понимаем и намерены системно и последовательно эти вопросы решать", - подчеркнул Вольвач. По его мнению, ключевыми барьерами являются недостаток информации о туристическом потенциале двух стран, а также отсутствие прямых авиарейсов. "На сегодняшний день обсуждается проект двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Малайзии. С августа прошлого года открыты возможности для оформления электронных виз в Россию… За 8 месяцев около 800 граждан Малайзии воспользовались этим механизмом. Думаю, что будет нарастать по мере информированности", - подчеркнул замминистра. Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.

https://ria.ru/20231011/vizy-1902083704.html

https://ria.ru/20231011/karta-1901988080.html

россия

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, малайзия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центр-инвест , россия — исламский мир: kazanforum 2024